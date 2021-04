De broek die niet mocht van het internet

De façade werd plotseling doorbroken. Een assistent van de Amerikaanse realityster Khloé Kardashian deelde een onbewerkte bikinifoto van haar baas op Instagram. In luttele minuten verdween de foto verdween weer van het account, maar het plaatje bleef, zoals dat gaat, rondcirculeren op internet. Kardashian gaf haar team vervolgens de opdracht om verschillende media te benaderen om de foto te verwijderen. Van het wrijven in de vlek werd deze vanzelfsprekend groter, maar wat vooral opviel aan de ophef was dat haar fans ditmaal hun idool terechtwezen. Ze vonden het jammer dat Khloé haar eigen lichaam niet mooi genoeg vond om – in onbewerkte vorm vastgelegd – te delen met de wereld. De bekende Kardashian-telg zelf reageerde daarop met een livevideo op Instagram, waarin ze haar volgers liet zien hoe haar “onbewerkte en ongefilterde” lichaam eruitzag. Het probleem was niet dát er een onbewerkte foto gedeeld werd, het was déze bikinifoto die niet door de beugel kon.

In een verklaring over het verwijderen van de foto benoemt ze iets wat bij veel jonge vrouwen leeft vandaag de dag: de druk om altijd mooi voor de dag te komen en de eindeloze schoonheidskritiek die daarmee gepaard gaat.

Duizend volgers voor ‘de’ broek

Ook in de Nederlandse twitterwereld was deze week een jonge vrouw trending door gedoe rondom haar uiterlijk; GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht werd gefotografeerd in de plenaire zaal met een grijze broek, zwarte colbert en haar handen in haar zakken. Haar nonchalante houding en trendy broek vielen bij vele twitteraars niet in de smaak. De foto ging viraal en er verscheen zelfs een twitteraccount genaamd De Broek van Kauthar. Het account heeft ondertussen al bijna duizend volgers.

Lees ook dit interview met Kauthar Bouchallikht: ‘Ik moet steeds uitleggen waar ik écht voor sta’

En dan verschenen er woensdag ook nog setbeelden van een live-action-variant van de superheldentekenfilm Powerpuff Girls. De Amerikaanse serie, die voor het eerst aan het einde van de jaren negentig werd uitgezonden op Cartoon Network, vertegenwoordigt een sentimentele waarde voor veel mensen die het van kinds af aan voor de buis gevolgd hebben. Op de setfoto’s zijn de drie hoofdpersonages Blossom, Bubbles en Buttercup te zien. Ook nu was het uiterlijk van vrouwen weer onderwerp van gesprek. De outfits zouden te seksueel getint zijn, volgens veel fans. De korte jurkjes met hoge kniekousen doen daarmee geen recht aan de originele outfits van de kleine en schattige superheldenmeisjes. De outfits worden bovendien een fashionfiasco genoemd vanwege het goedkoop ogende ontwerp.

Drie rondes ophef verder zie je dat sociale media dienen als een vergrootglas op de heersende schoonheidsidealen. Het resultaat? Een discussie zonder einde over hoe jonge vrouwen zich ‘horen’ te tonen aan de wereld. Khloé moet perfect; Kauthar moet zich vooral niet te comfortabel voelen en ook meisjeshelden van weleer zijn blijkbaar sexy by design.