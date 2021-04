De antieke reus

De bassax staat groot, oud en imposant te wezen tussen de verzameling synthesizers waarvan de draden en pluggen over de studiovloer kruipen. Een oer-instrument uit 1923. Het gebogen koper moet vroeger tijdens street parades zijn rondgesjouwd door New Orleans, maar voor multi-instrumentalist Marc Alberto (30) is deze antieke reus van anderhalve meter hoog net zo goed een synthesizer.

Alberto bespeelt zo’n twintig instrumenten, sommige behoorlijk virtuoos. Het begon allemaal met een altsax in Limburgse blaasbands. Prachtige orkestraties van klassieke stukken, maar de sociale cultuur eromheen was giftig. Een onveilige plek voor een kind van een Duitse moeder en een Antilliaanse vader. Een onveilige plek voor een puber die geacht werd masculien te zijn. Destijds had Alberto er de woorden niet voor, nu identificeert hen zich als non-binair. En prefereert Alberto dus de aanspreekvormen hen en hun. „Er is honderd procent verband tussen mijn benadering van muziek en het non-binair zijn. Ik bekijk alles vanuit een neutrale plek. Voor mij bestaat elke noot apart. Als ik speel schieten kleuren en associaties door mijn brein. Ik heb een voorliefde voor een waterachtig, vloeibaar geluid.”

Alberto maakte school niet af, verhuisde vaak, maakte hiphop, maar ook klassiek. Hen had steeds het gevoel op eilandjes te bivakkeren en vond uiteindelijk gelijkgestemden in Rotterdam en Amsterdam. „Ik speelde in bands en strijkkwartetten als bassist op de synthesizer, maar in mijn achterhoofd had ik steeds het idee: dat specifieke basgeluid bestaat ook akoestisch. Op de bassax. Ik had alleen het geld niet.”

Marc Alberto en zijn bassax. Foto Andreas Terlaak

Na lang sparen van de beroerde inkomsten van een profmuzikant kocht Alberto hem in 2016. Je kunt het resultaat horen op platen van Jett Rebel, maar ook in combinatie met beats en strijkers op het eigen project Cast Glass, of in kamermuziek en bij theaterstukken.

Het ding klinkt zoals het eruit ziet: intimiderend, groots. Na het spelen van een paar pompende tonen: „Je hoort het, hij wil gewoon marchen.” Maar daar is hij niet voor gekocht. „Ik wil hem laten klinken als een cello, of synth, ontdekken hoe hij past in de Indiase muziek die ik bestudeer.” Hen blaast opnieuw een paar noten, maakt er dan akkoorden van en breekt ze weer af in geïsoleerde klanken. In Alberto’s handen kan de bassax mystieke geluiden uit de diepzee voortbrengen, of klinken als een piepende deur.

De sax vervoeren is een hel en niemand mag hem aanraken. De keer dat er een gitaar tegenaan viel – het deukje zit er nog – betekende pure paniek. Maar als Alberto muziek maakt is het voorbehoud weg. Hen drumt met de handen op het klepje dat speeksel afvoert, blaast als een beatboxer percussieve klanken door de buis, en klopt op alles wat kloppen kan. „Als de muziek erom vraagt, moet ik erop slaan.” Het oude koper klinkt snel vals. Juist dat maakt het net een synthesizer. „Je moet constant corrigeren met je stem, de resonantie in je mond en de achterkant van je tong. Alsof je via filters en knoppen steeds een geheel nieuwe klank samenstelt.”