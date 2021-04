Schade bij banken door cybercriminaliteit nam fors toe in coronatijd

Nederlandse banken hebben vorig jaar voor 39,5 miljoen euro schade geleden als gevolg van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken die vrijdag zijn gepubliceerd. Phishing zorgde het afgelopen jaar voor een verlies van 12,8 miljoen euro, spoofing kostte de banken 26,7 miljoen euro.

De bedragen zijn opvallend hoger dan in 2019: toen was de schade door phishing 7,9 miljoen euro. Spoofing kwam toen nog bijna niet voor. Naast cybercriminaliteit hadden de banken ook nog last van reguliere criminaliteit. Misbruik van gestolen of verloren betaalpassen leverde een schade van 5,8 miljoen op en aan fraude met creditkaarten bij online betalingen waren de banken in 2020 3,8 miljoen kwijt. Vrijwel al deze schade wordt door de banken vergoed, behalve als de klant zelf ernstig nalatig is geweest.

Lees ook over het toenemende aantal meldingen van WhatsApp-fraude: ‘Hee mam, maak je geld over?’

Steeds slimmer

De twee instanties vinden de stijging van cyberfraude „zorgwekkend” en hopen dat de overheid, opsporingsdiensten, banken en internetproviders snel de handen ineenslaan om deze vormen van online criminaliteit te bestrijden. Gijs Boudewijn, directeur van de Betaalvereniging, ziet dat cybercriminelen steeds slimmer te werk gaan, bijvoorbeeld in phishingmails. „Vroeger kon je phishing herkennen door het gebrekkige Nederlands, maar tegenwoordig zijn deze mails steeds geraffineerder en daardoor moeilijker te herkennen”.

Spoofing wordt ook wel bankhelpdeskfraude genoemd. Oplichters bellen mensen op en doen zich daarbij voor als bankmedewerker. Ze vertellen het slachtoffer dat er een probleem met hun betaalrekening is en halen hen vervolgens over om geld naar een zogenaamd veilige rekening over te boeken. Wie het gevraagde bedrag overmaakt, is zijn geld kwijt. Bij phishing benaderen criminelen iemand via sms of e-mail en doen ze zich voor als een betrouwbare instantie zoals een bank of de Belastingdienst. Slachtoffers worden vervolgens naar een valse website geleid waar ze betalingen moeten doen of persoonsgegevens moeten afstaan, zoals toegangscodes of een kopie van een bankpas of paspoort.