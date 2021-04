De MSC Rifaya, de eerste zeereus uit de file in het Suezkanaal, wordt gelost in de Amaliahaven. Van het flatgebouw aan containers, duizenden, hebben de kraanconstructies al wat verdiepingen afgetakeld. Wie zich nietig wil voelen hoeft hier alleen maar wat rond te rijden over de Tweede Maasvlakte.

Spitsuur is het. Na het infarct druppen nu tientallen vertraagde schepen binnen in een paar dagen tijd. Traag kun je ze langs zien kruipen vanaf een parkeerplaatsje naast snackbar ‘het Balkon van Europa’. Het is imponerend en ijselijk tegelijk, ook omdat er geen havenarbeider te bekennen is. Onophoudelijk zijn er piepsignalen, rammelende kabels, gebonk in nagonzend staal.

De enigen die nog fysiek contact met de lading hebben zijn de sjorders: mannen die containers vastzetten of losmaken voorafgaand aan dit volledig computergestuurde spelletje Tetris. Die sjorders dreigen de huidige drukte te gebruiken om te staken voor een betere prepensioenregeling. Dat wordt afwachten, of de Goliath van de megarobotica bestand is tegen een David die het laatste handwerk neerlegt.

Maersk, Evergreen, China Shipping. Alles in deze wereld draait rond deze gekleurde stapelblokjes. Die stalen bakken van zes bij twee-en-half zijn de bouwstenen van het geglobaliseerde kapitalisme. Hoe meer je er over de wereld gezeuld krijgt, hoe voordeliger het transport, en hoe massaler wij weer spullen uit Aziatische fabrieken inslaan. Online coronashoppen droeg alleen maar bij aan de containerwedloop. Almaar groter, almaar voller. Inmiddels passeren hier zo’n veertigduizend containers per dag. In het Suezkanaal stonden containers vol seksspeeltjes, las ik. Verder veel met barbecues, tuinmeubelen, plastic spul van Intertoys en Action.

Rationeel is het niet moeilijk te begrijpen dat we hier getuige zijn van volslagen waanzin. Een moordende uitputtingsslag van grondstoffen, ecosystemen en fabrieksarbeiders. Maar hier lijkt het even absurd te veronderstellen dat we deze volautomatische machinerie ooit nog kunnen afremmen.

Vastlopen in het Suezkanaal zou een waarschuwingssignaal moeten zijn. Het werd vooral gezien als schade: 400 miljoen dollar – per úúr! Waar zulke belangen spelen is het onvermijdelijk dat vrachtschepen de zwaarste stormen blijven trotseren. Nog zo’n signaal: vijf containers tuimelden deze week de Waddenzee in. Na de catastrofe met de MSC Zoë (2015) kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met de aanbeveling om die vaarroute voortaan bij noordwesterstorm te sluiten. Minister Cora van Nieuwenhuizen deed niets. En nu? Weer wachten op weer een nieuwe milieuklap voor de eilanden? Maar waarom zou er na een derde keer wél iets veranderen?

Ik rijd terug in een kolonne van vrachtwagens waarop één zo’n container ineens reusachtig blijkt. Links een eindeloze goederentrein. Rechts wordt fanatiek gebouwd: nieuwe diepzeekades, voor nog meer containergiganten.

Nee, het is naïef te geloven dat driemaal scheepsrecht is.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.