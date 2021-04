Biljarter Dick Jaspers: ‘Ik sta al meer dan 30 jaar aan de top, wie kan mij dat nazeggen?’

Diego Maradona scoorde met ‘De Hand van God’, Evert van Benthem won zijn tweede Elfstedentocht, Bernard Hinault en Greg LeMond fietsten schijnheilig hand in hand over de finishlijn in Alpe d’Huez. Sportieve hoogtepunten in 1986. Het jaar dat Dick Jaspers zijn profdebuut maakte boven het groene laken dat al vrij snel blauw zou kleuren.

Maradona is dood, Van Benthem woont in Canada, Hinault en LeMond zijn vijanden voor het leven. En Jaspers? Al 35 jaar is hij het uithangbord van het Nederlandse driebanden. Al dertig jaar staat hij aan de wereldtop. Hij won tientallen NK’s, EK’s, WK’s en een handvol wereldbekers. Hij werd grootverdiener dankzij prijzengeld, demonstratiepartijen en sponsorcontracten. En hij weet niet van ophouden – met zijn 55 jaar is hij zeker niet te oud voor een biljarter.

Wie is deze ogenschijnlijk verlegen, maar bij nader inzien zelfverzekerde sportman?

„Ik was geen vlugge leerling, had de mavo gedaan, ging naar de meao. Die heb ik niet afgemaakt. Als ik ergens niet goed in ben, accepteer ik dat. Maar ik ben ook bezeten, wil ergens in uitblinken. Dan maar in de sport. Ik ben geen buitenaards talent. Driebanden was een uitdaging, een spannende wereld. Ik woonde nog thuis en we hadden een biljarttafel. Zo is het balletje gaan rollen.”

In al die jaren is hij één keer genomineerd voor de uitverkiezing Sportman van het Jaar. Het lot van een biljarter in Nederland, dat begrijpt hij ook wel. „Ik ben een vreemde eend in de bijt, hoor eigenlijk nergens bij. Hoewel ik een grote palmares heb. Ik sta al meer dan 30 jaar aan de top, wie kan mij dat nazeggen? In mijn sport ben ik een grootheid, maar ja, ik heb toch wel last van het café-sport-imago. Terwijl ik er al meer dan 35 jaar alles voor doe: ik train uren per dag, loop hard, zwem. Ik ben mijn hele leven topsporter. Maar naast Max Verstappen of Sven Kramer ben ik voor de buitenwereld een kleine jongen. Dat snap ik wel, hoor.”

Op de oprit van zijn vrijstaande huis in geboortedorp Sint Willebrord staat een grote Audi, hij zit nu eenmaal veel op de weg. „Maar ik ben totaal niet materialistisch.” De inrichting van zijn huis is sober, zelfs de wedstrijdtafel in de zijvleugel waarop hij vele uren per dag oefent, lijkt aan vervanging toe. Aan de keukentafel serveert hij koffie met door zijn dochter Annet (23) gebakken havermoutmuffins. Zij zal aan het eind van de middag ook nog koken voor haar alleenstaande vader. Hij zegt: „Ik heb met beide kinderen een hele goeie, warme band.”

Nieuwe liefde

Annet (23) studeert aan de politie-academie in Breda, zoon René (24) aan de sportacademie in Groningen. Hij woont „aan het andere eind van de wereld”, in het Drentse Zwartemeer bij Emmen. Jaspers junior handbalt daar op het hoogste niveau. Hun ouders zijn zo’n jaar of tien geleden gescheiden. Volgens vader Dick een onvermijdelijke stap.

„We zijn gewoon uit elkaar gegroeid. De kinderen werden groter, Andrea was vaak alleen. Ik ging op in mijn biljartcarrière. Als er een groot toernooi aankwam, was ik niet te houden. Zij wilde meer dingen samendoen. Maar ik hou niet van verjaardagen, zeker niet voor een groot toernooi. Die kan ik er dan niet bij hebben. Dan ben ik liever alleen. Geestelijk was ik op zo’n verjaardag ook vaak alleen. De scheiding is zeker een smetje, maar nu ben ik gelukkiger dan ooit.”

Dick Jaspers aan het trainen, thuis in Sint Willebrord. Foto Merlin Daleman

Met een twinkeling in de ogen vertelt hij over zijn nieuwe liefde: „Heidi is twaalf jaar in mijn hoofd blijven hangen. Ze kwam koffie brengen toen ik in de showroom naar een nieuwe auto op zoek was. Knap, leuk, spontaan. Verder is er niks gebeurd, we waren allebei getrouwd. Na mijn scheiding hoorde ik dat zij ook gescheiden was. Toen heb ik een sms’je gestuurd. Ik kreeg pas een jaar later antwoord. Maar ze was me niet vergeten. Nu zijn we heel gelukkig samen. Met Heidi kan ik goed praten. Ze is mijn maatje. Woont in Breda, dus we lopen de deur niet plat, door corona zijn we heel voorzichtig.”

’t Heike

In de volksmond heet Sint Willebrord ’t Heike. Het grensdorp was in de oorlog geliefd bij smokkelaars. „Vroeger was er absolute armoede hier. Later bouwde iedereen zijn eigen huis, hoe klein het erf ook was. Voor een extra zakcentje maakten ze overuren in de avond, desnoods twintig kilometer met de fiets heen en weer. Als ze maar geld konden verdienen. Mijn vader werkte al op zijn veertiende, vijftiende. Hij was pijpfitter. Een doorzetter, net als ik.”

Jaspers junior is een beetje een buitenstaander in ’t Heike. „Ik voel me overal thuis, ben een wereldburger”, zegt hij met onvervalst Brabantse tongval. „Dit is echt een PVV-bolwerk. Geert Wilders is hier een held. De mensen zijn hier bang dat ze achteraan in de rij moeten staan. Ik vind al die buitenlanders prima, als ze zich een beetje aan onze gewoonten aanpassen. Ik weet wat gastvrijheid betekent als ik op reis ben. Ik word overal in de wereld met open armen ontvangen. We moeten elkaar toch helpen, nietwaar.”

’t Heike telt nog geen tienduizend inwoners maar heeft opvallend veel BN’ers voortgebracht, zoals zangeres Corrie Konings, bekend van de hit Ik heb een heel apart gevoel van binnen. ’t Heike is vooral een wielerdorp: Nederlands eerste geletruidrager Wim van Est, Wout en Rini Wagtmans, later Jacques Hanegraaf. Ook Europees kampioen bandstoten Christ van der Smissen komt uit Sint Willebrord. „Ik heb als jochie veel naar hem gekeken, later ook naar Rini van Bracht en Raymond Ceulemans. Je kunt in onze sport een idee stelen met je ogen. Zeker nu je op YouTube alles kan terugkijken.”

Tot corona vorig voorjaar „een onvrijwillige maar achteraf heel welkome sabbatical” inluidde, reisde Dick Jaspers drie decennnia de hele wereld over. In Turkije, Zuid-Amerika en vooral Zuid-Korea is het driebanden razend populair. Ver weg van de spruitjeslucht die volgens criticasters om het Nederlandse biljarten hangt. Een oude mannensport, lees: sigarenrook en jenevergeur. Tsja, die beeldvorming, hij blijft er tegen strijden. Uit liefde voor de sport die hem zoveel gebracht heeft.

„Vergeleken met nu was het driebanden vroeger inderdaad dodelijk saai. Terwijl wij toen wel op tv kwamen, en nu alleen nog achter de decoder. Maar sinds [commentator] Ben de Graaf met pensioen is, vindt de NOS onze sport niet interessant. Terwijl driebanden boeiender is geworden. Vroeger was het muisstil in de zaal. Nu heb je opzwepende muziek.

Dick Jaspers: „Je kunt in onze sport een idee stelen met je ogen. Zeker nu je op YouTube alles kan terugkijken.” Foto Merlin Daleman

„Kijk eens naar alle aandacht die darts krijgt, dan moet het met biljarten toch ook lukken. En kijk eens naar de populariteit van het schaken. Zo’n film [The Queen’s Gambit] kan biljarten ook een enorme boost geven, maar vindt maar eens zo’n meisje voor de hoofdrol. In Azië biljarten ook veel vrouwen, in Europa blijven ze een beetje achter.”

Trage slak

Zelf speelde hij als een trage slak, eindeloos wikkend en wegend (‘achterom rood of beter eerst via geel?’), de keu krijtend, vaak kiezend voor de veiligste oplossing. Hij moest in de loop der jaren steeds meer vaart maken, de 40-secondenregel is ingekort tot 30. En wat bleek? Zijn moyennes schoten omhoog. Ook vanwege de toegenomen concurrentie en de eindeloze reeks beelden op internet.

„Ik ben van huis uit geen artiest, heb minder fantasie dan andere topspelers. Maar ik bedenk ook de moeilijkste stoten. En als je die maakt, staat de hele tent op zijn kop. De mensen willen bloed zien, ruiken. Geen partijen van drie uur.”

Hij vertelt over „het mekka” of „walhalla” van het moderne driebanden, Zuid-Korea, waar proftoernooien op drie verschillende tv-kanalen worden uitgezonden. „Op elke straathoek kun je daar biljarten. Ze hebben prachtige lokalen met tien à twintig, soms wel 25 tafels.”

Jaspers heeft Zuid-Korea in al die jaren „misschien wel veertig keer” bezocht. „Ik word daar overal herkend. Mijn taxichauffeur schrok zich een hoedje toen hij mij zag instappen. Dat overkomt me in Nederland niet. Ik moet in een grote shopping mall handtekeningen uitdelen. Mensen willen weten wat er in de keuentas zit, zo ver gaat hun interesse.”

Het respect voor de topspelers is er volgens hem veel groter dan in Europa. Met de Spanjaard Daniel Sánchez, de Zweed Torbjörn Blomdahl en de Belg Frédéric Caudron vormt hij Zuid-Korea de „vier musketiers”. Ze zijn hun Aziatische tegenstander nog altijd de baas. „Wij zijn harder, strijden voor elk punt, willen elkaar afmaken. Zij missen die over-mijn-lijk-mentaliteit.”

‘Ik loop nu veel geld mis’

Terwijl Jaspers vanwege corona al ruim een jaar letterlijk aan zijn eigen biljarttafel gekluisterd staat, spelen andere Europeanen ver van huis in een Koreaanse profcompetitie (PBA). Van hotel naar speelzaal, voor heel veel geld. „Het was nog vóór corona dat ik weigerde toe te happen. Korea trok een te grote wissel op mijn privéleven. Ik wilde mijn vrijheid niet opgeven. Mijn kinderen blijven zien en mijn vriendin niet te vergeten. Maar ja, toen kwam dus corona ...”

Met een flauwe glimlach: „Ik loop nu veel geld mis, maar heb gelukkig een buffer opgebouwd.” Volgens het principe ‘the winner takes (almost) all’ bedraagt de hoofdprijs in Zuid-Korea 220.000 euro en krijgt de nummer twee 20.000 euro.

„Wij zijn ons allemaal rot geschrokken van zulke bedragen. Ja, natuurlijk krabde ik wel even achter mijn oren toen ik dat hoorde.”