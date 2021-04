Amazon ontsnapt na campagne aan oprichting vakbond in Alabama

Amazon kan opgelucht ademhalen. Het digitale warenhuis, geharnast tegenstander van vakbondsvorming op zijn werkvloeren, heeft in Alabama een poging afgeslagen van werknemers om zich te organiseren. Bij een referendum onder de 5.800 medewerkers van een Amazon fulfillment center in de plaats Bessemer hebben al zoveel mensen ‘nee’ gestemd tegen de vakbond, dat het vrijwel zeker is dat het bedrijf zal triomferen.

De actie van ontevreden werknemers leek lange tijd de meest serieuze poging tot de oprichting van een vakbond bij Amazon tot nog toe. Eerdere pogingen, zoals in de staten Virginia en New York, werden snel in de kiem gesmoord, onder meer door organisatoren van acties te ontslaan. In Bessemer gebeurde dat niet. Wel heeft de bedrijfsleiding van het distributiecentrum op allerlei manieren geprobeerd de vakbondsvorming tegen te werken. The New York Times berichtte dat het bedrijf aan de gemeente had gevraagd of de frequentie van verkeerslichten aan het eind van de uitrit kon worden aangepast. Zo zouden activisten minder tijd hebben werknemers aan te spreken die terug naar huis reden.

Het bedrijf huurde ook consultants in om de tegenaanval te organiseren. Werknemers kregen het advies tegen de vakbond te stemmen via mededelingenborden, sms-berichten op hun telefoon en in verplichte bijeenkomsten. Ook werd een complete website (www.doitwithoutdues.com) opgezet om de nadelen van vakbondsvorming te belichten. „Je betaalt 500 dollar aan contributie en waarvoor eigenlijk”, stond erop. „Je kunt dat geld beter uitsparen en er boeken of cadeautjes van kopen.” Met een vakbond kunnen werknemers lang „niet zo gemakkelijk elkaar helpen en aardig doen tegen elkaar”. De website is nu alweer uit de lucht.

Van vitaal belang

In Alabama lag Amazon onder een nationaal vergrootglas. Landelijke kopstukken van de Democratische Partij trokken naar Bessemer om hun steun uit te spreken voor de werknemers die een vakbond probeerden op te richten. De kritiek op oprichter en eigenaar Jeff Bezos, met 177 miljard dollar (zo’n 149 miljard euro) de rijkste man ter wereld volgens zakenblad Forbes, speelde vorig jaar een belangrijke rol in de Democratische verkiezingscampagne voor het presidentschap. Presidentskandidaat Elizabeth Warren richtte haar pijlen op het feit dat het bedrijf, dat zijn omzet in het coronajaar enorm zag stijgen, nauwelijks of geen belasting in de VS betaalt.

Zelfs president Biden mengde zich in de krachtmeting in Alabama. Biden, die steeds hamert op het belang van vakbonden voor een sterke middenklasse, richtte zich in een videoboodschap eind februari tot de werknemers en de bazen in Bessemer. „Er zouden geen intimidatie, geen dwang, geen dreigementen mogen zijn, en geen propaganda tegen vakbonden.” Hij noemde de stemming over de vorming van een vakbond „van vitaal belang”.

De onafhankelijke senator Bernie Sanders reisde in maart naar Bessemer en zei op een bijeenkomst met de activisten: „Als het jullie hier lukt, zal het overslaan naar de rest van het land. Overal zullen arbeiders zeggen: ‘Als die lui in Alabama de rijkste man van de wereld kunnen verslaan, dan kunnen wij het ook’.”

Die opmerkingen van Sanders lokten een harde reactie uit van een Amazon-topman, die schreef: „Ik zeg vaak dat wij de Bernie Sanders onder de werkgevers zijn, maar eigenlijk klopt dat niet; wij zorgen voor een écht progressieve werkvloer.” Sanders pleit al jaren voor de verhoging van het minimumloon naar 15 dollar per uur. Amazon betaalt werknemers in zijn distributiecentra 15,30 dollar per uur.

‘Als je niet scant, werk je niet’

Als activisten en waarnemers in de afgelopen maanden sceptisch waren over de kansen op een overwinning tegen Amazon, dan was het wegens dat hoge loon – zeker in een staat als Alabama, waar het wettelijk minimumloon 7,25 dollar per uur is. Ook de zorgverzekering en overige arbeidsvoorwaarden bij Amazon zijn voor Amerikaanse begrippen riant. Onvrede over zwaar en geestdodend werk, over bovenmatige controle („als je niet scant, werk je niet, zeggen de managers ons altijd”, zei activiste Jennifer Bates) en over de minimale pauzes hebben kennelijk voor een meerderheid van de werknemers in Bessemer niet zwaar genoeg gewogen.

Teleurgestelde supporters van de activistische werknemers in Bessemer toonden zich vrijdag strijdlustig. De invloedrijke dominee William Barber, bestuurslid van burgerrechtenorganisatie NAACP, schreef op Twitter: „Dit was nog maar de eerste ronde. Amazon heeft de werknemers geïntimideerd en geprobeerd het aantal stemmen te minimaliseren. Arbeiders dienen bezwaren in en zullen blijven protesteren.”