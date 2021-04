‘Agressie tegen politiemensen op sociale media in jaar verdubbeld’

Het aantal agressieve en intimiderende uitingen op sociale media aan het adres van politiemedewerkers is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2019 en naar verwachting zet deze trend dit jaar door. Dat meldt de politie vrijdag op basis van eigen onderzoek. In 2020 kregen ruim 12.500 agenten te maken met een – online of offline – vorm van agressie en geweld, tegen 10.500 incidenten een jaar eerder.

Politie Politie Nederland Politieagenten weten uit eigen ervaring dat online bedreiging niet alleen de diender, maar zeker ook het thuisfront raakt. Uit de jaarcijfers GTPA (Geweld Tegen Politie Ambtenaren) over 2020 blijkt dat online bedreiging vaker voorkomt. https://t.co/fpHOVeawvj 9 april 2021 @ 04:36 Volgen

Het aantal geregistreerde gevallen van geweld tegen politiemensen in de context van sociale media steeg van 58 in 2019 naar 108 vorig jaar. Een vorm van intimidatie waar agenten mee te maken krijgen, wordt ‘doxing’ genoemd. Daarbij worden privégegevens zoals adressen gevraagd en geopenbaard. Volgens de politie worden niet alleen agenten zelf, maar ook het thuisfront en collega’s getroffen door dergelijke berichten. De organisatie vindt het problematisch dat doxing op zich niet strafbaar is, terwijl het wel nare gevolgen heeft voor de getroffenen.

Intimiderende oproep

De politie noemt het voorbeeld van iemand die een foto van een agent op Instagram plaatste met de vraag „wie is dit?” en de belofte van een geldbedrag voor die informatie. „Het stellen van zo’n vraag is niet strafbaar, maar het gaat om de intentie. Wat wil iemand met die gegevens doen? Zo’n oproep werkt intimiderend”, schrijft de organisatie in een persbericht. Onduidelijk is hoe vaak agenten specifiek met doxing te maken krijgen.

De politie denkt dat de toename van intimidatie jegens politiemensen komt door het ongenoegen bij burgers over de coronamaatregelen en handhaving daarvan door agenten. Zij ziet verder ook een toename van agressie op sociale media tegen „politici, journalisten en opiniemakers”.