Aan ons ligt het niet

Ons mooie huis, een vlag op een steeds grotere modderschuit. Het artikel van Carola Houtekamer en Rik Wassens, ‘Het afvoerputje van het internet zit in een Noord-Hollands dorp’, in de zaterdagkrant verbaasde niet. Dit ging over ‘ons’. Over Wormer.

De achttien minuten leestijd gingen op aan het hostingbedrijf Ecatel van het Haagse duo Bap K. en Reinier van E., specialisatie: phishing, spam, kinderporno en schendingen van het auteursrecht. Jezus, bij mij om de hoek. Achter de grote olietankers aan de Bruynvisweg, als ik goed snoof kon ik het onheil ruiken.

Het dorp, geconfronteerd met zoveel smerigheid, haalde in een reflex meteen de jij-bak van stal.

„Ho ho, dit heb ik niet geschreven”, verdedigde ik mezelf op de parkeerplaats naast ons huis, terwijl ik op mijn telefoon naar het artikel scrolde. „Kijk maar, er staat Carola Houtekamer en Rik Wassens...”

Ik voegde eraan toe dat ik Carola Houtekamer weleens had gesproken op een borrel, en dat ik haar superbetrouwbaar, integer en erg aardig vond.

„En wonen die nu ook in Wormer?”

Die kans leek me bijzonder klein, maar zeker weten doe je het natuurlijk nooit, dus het kon wel dat Carola Houtekamer en Rik Wassens nu ergens samen in een huisje in Wormer zaten te factchecken. Ik zei maar eerlijk dat ik op mijn beurt even geen zin had om dat te factchecken.

Voor de Vomar zei een vader die ik kende van het schoolplein dat hij heel erg tegen kinderporno was. Uitgebreide uitleg over wat hij met een bewezen pedofiel zou doen, mocht die zijn pad kruisen. Het verbaasde mij dat hij dan nog niet naar het bedrijfspand van Ecatel was gegaan om tien vliegen in één klap te slaan. Wat hij niet eerlijk vond: „Wat kan Wormer hier eigenlijk aan doen?”

Niets, dat was ik met hem eens.

„Maar dat staat er niet”, zei hij. „Er staat afvoerputje.”

Al die tijd dat ik me had beklaagd dat ik in Wormer nooit eens met iemand over een artikel uit de krant of over de actualiteit kon praten… Nou, ik had mijn zin, stonden we daar opeens een heel artikel uit z’n verband te trekken. Wat hij maar wilde zeggen: het had net zo goed niet in Wormer kunnen zijn.

Daar ging ik met hem mee.

Ieder dorp heeft wel een industrieterrein, waar natuurlijk ook dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Bap K. en Reinier van E. hadden ook ergens anders kunnen neerstrijken, hoewel ik moet zeggen dat het vestigingsklimaat voor criminelen, met maar één wijkagent die af en toe versterking krijgt als er weer eens een drugspand moet worden dichtgetimmerd, hier niet per se ongunstig is.

Hij: „Geloof me, aan ons ligt het niet. Zet dat er dan boven.”

