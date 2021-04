Aan de tekentafel wint afschrikking al van nucleaire diplomatie

Er was dit jaar al twee keer gunstig kernwapennieuws. In Wenen zijn dinsdag gesprekken begonnen over reanimatie van het nucleaire akkoord dat Iran met de wereldgemeenschap sloot en dat door toedoen van president Trump al geruime tijd op de IC voor internationale afspraken ligt. Trump trok de VS uit het akkoord terug, waarop Iran zijn uraniumproductie opvoerde. De ondertekenaars zitten nu weliswaar in één stad, maar nog niet in één hotel, laat staan aan één tafel. Europese diplomaten pendelen tussen de delegaties uit Washington en Teheran, er is weer hoop voor het akkoord.

De presidenten Biden en Poetin boekten zelfs al tastbaar resultaat. Voordat ze elkaar vorige maand voor moordenaar uitmaakten, hadden ze de helderheid van geest om een verdrag te verlengen dat grenzen stelt aan de kernwapenarsenalen voor intercontinentaal gebruik, NewSTART.

De wereld is nog niet helemaal verloren, denk je dan. Maar het gaat in beide gevallen wel om bestaande afspraken. Gesprekken over NewSTART begonnen in 2009, geheime gesprekken met Iran in 2013. Het is de vraag of dergelijke diplomatieke hoogstandjes ook anno 2021 mogelijk zouden zijn. Als je nu strategen om een tekentafel zet, krijg je een lange lijst met nieuwe dreigingen en de behoefte aan méér kernwapens.

Die oefening deden ze in Londen. Kernmacht VK heeft decennia geijverd voor een veiligere wereld door open te zijn over zijn arsenaal, het aantal eigen kernwapens te verlagen en zich in ontwapeningsoverleg constructief op te stellen. De regering-Johnson wil nu méér wapens. Ze verhoogde de mogelijke omvang van het arsenaal met 40 procent tot een maximum van 260 kernkoppen. Het VK, concludeerde wapenexpert Matthew Harries, lijkt niet langer te kiezen voor nucleaire diplomatie, maar gaat nu voor afschrikking.

Het VK bevindt zich sinds Brexit in een unieke positie: een middelgrote macht met ambitie en een leger dat kan vechten op zoek naar een nieuwe rol voor zichzelf. Londen vond die rol voor het nieuwe Global Britain onder andere in heroriëntatie op de Indo-Pacific. Om te laten zien dat het VK weer helemaal terug is – bevrijd van EU-ketenen – vertrekt vliegdekschip HMS Queen Elizabeth met begeleiding volgende maand naar Japan. Nederland doet ook mee: het fregat Zr.Ms. Evertsen zal de luchtverdediging organiseren. Het machtsvertoon kan nog spannend worden: mocht het flottielje de kortste route nemen, dan doorkruist het de politiek gevoelige Zuid-Chinese Zee waar een steeds agressiever China graag de baas is.

De strategen in Londen zien niet alleen bedreigingen uit China, dat als strategische concurrent wordt gezien, maar ook uit Rusland, dat als tegenstander geldt. Omdat Moskou geïnvesteerd heeft in raketafweer en nieuwe wapens moet de Britse kernmacht verbeterd worden – anders verliest ze haar geloofwaardigheid, aldus minister van Defensie, Wallace.

Het Britse arsenaal is met naar schatting 215 kernkoppen klein (de VS hebben er 5.800) en ook een handvol extra zal de machtsbalans in de wereld niet veranderen. Of het VK nog steeds geloofwaardig is als voortrekker in wapenbeheersing moet in de praktijk blijken. Het nieuwe nucleaire beleid geeft Global Britain in elk geval een scherpe rand én geeft een indruk van de wereldvisie in Londen: de dreigingen nemen toe en wij schrikken niet terug voor een beetje machtsvertoon. Dat het VK, als traditioneel pleitbezorger van minder kernwapens, meer wapens wil, geeft ook een idee over de veiligheid in de wereld.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres en Oost-Europa-deskundige Hubert Smeets schrijven hier afwisselend over de kantelende wereldorde.

