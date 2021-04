Zwerm van acht aardbevingen in Zuid-Limburg

In het zuiden van Limburg hebben woensdagnacht acht aardbevingen plaatsgevonden, een zogeheten aardbevingszwerm. De bevingen hadden een kracht tussen de 1.0 en 1.8, zo meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) donderdag. Zes van de bevingen werden gevoeld rond de plaats Voerendaal, de twee andere rond Heerlen en Hoensbroek. Vlak over de grens bij Aken vond een negende beving plaats met een magnitude van 2.1.

Bij een aardbevingszwerm is sprake van meerdere kleine bevingen in dezelfde regio, zonder duidelijke hoofdschok. De belangrijkste oorzaak van de zwerm in Limburg zijn tektonische spanningen in de grond rondom de Feldbissbreuk, aldus het KNMI. Deze breuk begint rond de Duitse stad Aken en loopt door naar Zuid-Limburg, Belgisch-Limburg en Noord-Brabant.

Deze tektonische spanningen kunnen volgens het instituut nog maanden duren en een voorbode zijn voor een grotere schok. In het gebied rondom de Feldbissbreuk worden vaker aardbevingen en aardbevingszwermen waargenomen. Zo ook dit jaar: alleen al in januari en de eerste week van februari werden zestig bevingen waargenomen rondom Aken. Ook in Limburg vonden eerder aardbevingszwermen plaats, zoals in de zomer van 2018 en een grotere zwerm van 130 bevingen in 2001.