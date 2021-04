‘Waarschijnlijk dwangarbeid bij productie van Chinese zonnepanelen voor Nederland’

Zonnepanelen in Nederland zijn waarschijnlijk afkomstig van omstreden Chinese bedrijven. De fabrikanten zouden gebruikmaken van een grondstof die wordt gewonnen door dwangarbeid van Oeigoeren, een onderdrukte moslimminderheid in China. Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag op basis van een rapport door een Amerikaanse onderzoeksgroep.

In de westelijke provincie Xinjiang wordt de grondstof polysilicium, nodig voor het omzetten van zonlicht in stroom, verkregen uit zand. Juist in die regio is sprake van slavenarbeid, in verschillende sectoren. Volgens onderzoekers van Horizon Advisory nemen de grote Chinese zonnepaneelfabrikanten Longi Solar, Jinko Solar en Trina Solar grondstoffen af van polysiliciumproducenten die met de dwangarbeid in verband worden gebracht. Ook in Nederland zijn panelen van de genoemde Chinese bedrijven verkocht, schrijft het FD. Zeker drie groothandelaren doen zaken met de verdachte fabrikanten: ESTG, SolarToday en PrfiNRG. Deze zonnepanelen zouden worden gebruikt in grootschalige projecten - zoals zonnevelden die met overheidsgeld worden gebouwd - maar kunnen ook door particulieren zijn ingekocht.

De Nederlandse bedrijven zeggen tegen de krant dat zij door het rapport op de hoogte werden gebracht van de kwestie. De sector wil duidelijkheid over de productie van de zonnepanelen. Het doorlichten van productieketens en gebruik van grondstoffen is vaak een lastige klus. Holland Solar, de belangenvereniging van de zonne-energiesector, laat aan het FD weten: „Wij kunnen alleen op fabrieksniveau in de gaten houden wat er gebeurt. Daar zien wij geen dwangarbeid. Maar wij kunnen niet zo ver terug in de keten kijken tot aan de grondstofproductie.” Volgens de organisatie zou het weigeren van Chinese zonnepanelen de klimaatdoelen in het geding kunnen brengen.

Lees meer over de onderdrukking van Oeigoeren: ‘China neemt Oeigoerse kinderen hun taal, cultuur en wortels af’

Onderdrukking

De Chinese overheid ligt internationaal onder vuur over de behandeling van de Oeigoerse bevolking, die in zogenoemde ‘heropvoedingskampen’ wordt vastgehouden. Kinderen worden gescheiden van ouders. Zowel de Amerikaanse als Europese overheden spreken over de onderdrukking van de bevolkingsgroep als een vorm van genocide. De kwestie vormt een heikel punt in de betrekkingen tussen China en andere landen. In maart van dit jaar kondigden de Europese Unie, de VS, het VK en Canada sancties af tegen hooggeplaatste Chinezen. China reageerde daario door Europese politici en onderzoekers de toegang tot het land te ontzeggen. Onlangs kwamen ook veel verhalen over dwangarbeid van Oeigoeren en Chinezen uit andere minderheden bij de katoenpluk in Xinjiang naar buiten.

De onderzoeksgroep Horizon Advisory publiceerde in januari van dit jaar over de productieketen van de zonnepanelen en het polysillicium. Na verschijning van dat rapport besloot Ikea te onderzoeken of de panelen van Jinko Solar uit het assortiment moeten worden gehaald.