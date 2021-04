Volkskrant berispt voor reclame over ‘CO2-neutraal’ reisje naar Italië

De webwinkel van de Volkskrant en reisorganisatie Low Carbon Travels uit Deventer hadden in hun advertentie niet mogen zeggen dat hun ‘bourgondische fly-drive’ naar Toscane volledig CO 2 -neutraal is. Dat stelt de Reclame Code Commissie (RCC) in reactie op een klacht van een vrouw uit Utrecht.

De reisadvertentie voldoet namelijk niet aan de Milieu Reclame Code (MRC) volgens de RCC, een orgaan van de communicatiebranche dat toetst of reclame eerlijk en herkenbaar is. Die code stelt: als een milieuclaim (vrijwel) uitsluitend betrekking heeft op bepaalde delen van het aangeprezen product, dan moet dit duidelijk in de advertentie tot uitdrukking komen.

De klager stapte naar de RCC naar aanleiding van een nieuwsbrief die de webwinkel van de Volkskrant op 17 oktober vorig jaar stuurde. De commerciële tak van de krant prijst een „zinnenprikkelende reis” aan per vliegtuig en elektrische huurauto („gratis opladen bij de accommodaties”) langs wijnboerderijen in de Italiaanse regio Toscane.

De Utrechtse klager vindt die reclame misleidend. Zij noemt het opmerkelijk dat de Volkskrant vertrouwt op de CO 2 -neutraal-claim die de betrokken luchtvaartmaatschappijen (KLM en Transavia) hanteren. Dat zijn geen neutrale of onafhankelijke partijen, aldus de klager. Bovendien bestaat er volgens haar twijfel over het beoogde effect van projecten die uitstoot compenseren.

„Door de lezer met oneigenlijke argumenten te verleiden om niet-duurzame keuzes te maken en dit te verkopen onder de noemer van CO 2 -neutraal”, citeert de RCC de klager, „ondermijnt de Volkskrant haar eigen waarde van waarheidsvinding”.

‘Betrouwbare vliegmaatschappijen’

Uitgever DPG Media van de Volkskrant en het reisbedrijf stelden dat zij vertrouwen hebben in „deze betrouwbare vliegmaatschappijen” en hun compensatieprojecten. Verder is de huurauto volgens hen volledig elektrisch en rijdt hij op groene stroom. Alleen de garantie dat de accommodaties CO 2 -neutraal zijn, kunnen zij niet geven, aldus de twee.

De Reclame Code Commissie gaat deels mee in die redenering: ‘fly’ en ‘drive’ mogen de adverteerders CO 2 -neutraal noemen, maar de onzekerheid over het verblijf zorgt dat je niet de hele reis een groen stempel kunt geven.

Er is al langer een discussie gaande over milieuclaims in reclame voor reizen en luchtvaartmaatschappijen. Vorig jaar bepaalde de Reclame Code Commissie nog dat een advertentie van KLM over het gebruik van biobrandstof misleidend was. Ook NRC Media kreeg in het verleden wel kritiek van lezers over reclames voor cruises en andere reizen, die soms deels uit naam van de krant werden georganiseerd.

Dagbladen als The Guardian en de Zweedse krant Dagens ETC maakten vorig jaar bekend dat zij geen advertenties meer plaatsen voor fossiele brandstoffen en gerelateerde diensten.