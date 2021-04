‘Uit doodsangst komt levensdrift, levensmoed’

In het jaar dat de Decamerone van Boccaccio weer onder het stof vandaan gehaald werd – een raamvertelling over een groep zich terugtrekt, vluchtend voor een verwoestende ziekte, en dagenlang verhalen vertelt – werd ook de Nederlandse jeugdliteratuur verrijkt met een raamvertelling die leest alsof hij er altijd al was. Hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelauf gaat over zes broers die zich één voor één moeten melden voor de militaire dienst, maar tegengehouden worden bij de grenspost. Ze moeten daar eerst een ‘gift voor de vrede’ doneren aan de wacht. Hun giften zijn verhalen, vertellingen. Over een bakker die pasteitjes van kindervlees bakt. Over een jongen die de woestijn als bruid krijgt. Over een dwergmeisje dat moet dienen als marionet.

‘Er is geen beter medicijn tegen de gruwelen van de wereld dan de gruwelen uit het rijk der verbeelding’, zegt een van je personages.

„Zo denk ik er zelf ook over. Je kunt in een verhaal even ontsnappen, daar mag de wereld even groter zijn dan de beperkte wereld waar wij het mee moeten doen. Want die is niet altijd zo aangenaam. En ik kan alleen maar dít zijn, dit lichaam, met deze kop, in deze situatie.”

Benny Lindelauf (1964) werkte vijf jaar aan Hele verhalen met een halve soldaat. Het werd afgelopen najaar als een meesterwerk ontvangen en is nu een van de zes genomineerden voor de jaarlijkse Woutertje Pieterse Prijs, die deze zaterdag wordt uitgereikt. Het is ook de losstaande prequel van Lindelaufs vorige boek, Hoe Tortot zijn vissenhart verloor (2016), waarin een barse legerkok zich ontfermt over een piepjonge soldaat die zijn benen verloor in het oorlogsgeweld. „Van hem was een zinnetje in mijn hoofd blijven hangen: ‘Mijn broers kennen heel veel verhalen.’ Dat gegeven creëerde nieuwe vragen: over hoe zij het thuis hadden, met al die broers, wat dan de reden was dat ze die verhalen vertelden.”

Lindelauf wilde zich eens storten op het korte verhaal – „zo’n mooi, geconcentreerd bolletje van taal, waar je dan een paar weken mee bezig bent en dan weer door kunt naar het volgende”. Wat niet lukte, lacht hij als we Rotterdam-Noord uit wandelen, de boel smeedde zich toch weer aaneen. „Losse verhalen zijn leuk, maar kon daar niet méér mee? Zodra je zo’n ambitie formuleert, gaat je hoofd al een oplossing zoeken, dus dan móét je het wel proberen. Wat dan weer tot slapeloze nachten leidt omdat het niet zomaar lukt. Aanvankelijk was er vooral een vergelijkbare sfeer in de verschillende verhalen.”

Hoe zou je die sfeer omschrijven?

„Misschien iets magischer dan in Tortot. Dat was sprookjesachtig, maar in theorie zou het allemaal kunnen. Misschien was dit daar wel een reactie op: dat er nu wat meer bovennatuurlijke elementen in voorkomen, waardoor je meer ruimte hebt dan wanneer het een historisch verhaal moet zijn.”

Een zeker magisch-realisme zat al in Negen Open Armen (2004), het prijswinnende jeugdboek waarmee Lindelauf doorbrak: in het historische Limburg, het Sittard van zijn voorvaderen, spookten oude volksverhalen rond. Die wereld bouwde Lindelauf uit in De hemel van Heivisj (2010), opnieuw een prijswinnaar, waarin het voor de hoofdpersonen steeds moeilijker wordt om langs de Tweede Wereldoorlog heen te kijken.

Begon ‘Hele verhalen voor een halve soldaat’ ook met een historisch gegeven?

„Alleen het laatste verhaal, ‘Het wolvenravijn’ – daar heb ik ook het meest mee geworsteld, misschien niet toevallig. Ik was op vakantie in Spanje, in de Picos, waar zo’n ‘wolvenravijn’ was, een berghelling waar ze een wolf vanaf dreven, in de val. Ik vond die wolfsjacht iets magisch hebben, maar ik bleef er te veel in hangen: het is zo gebeurd, ja, en? Voor mij als schrijver werd het pas interessant toen ik een element van verbeelding toevoegde.”

Wat bedoel je daarmee?

„Een verhaal, iets wat de wereld groter maakt. Hier was dat het verhaal over een kind dat vermist raakt, waarna iedereen denkt dat ze dood is, maar ze uiteindelijk opduikt in het wolvenhol. Met zo’n element snap ik weer even wat de kracht van schrijven is: ik kan alles verzinnen.”

En de wereld mooier denken dan hij is.

„Ja, onze wereld wordt geregeerd door dingen, mensen, situaties waar ik het niet mee eens ben: de politiek, hoe we omgaan met vluchtelingen. Ik voel vaak machteloosheid, móét dat nou weer op deze manier, kunnen we het niet eens ánders oplossen. Misschien is mijn schrijven een manier om daarmee om te gaan: daar heb ik macht, kan ik een verdwenen kind weer tevoorschijn halen. Of mensen te grazen nemen, in het verhaal ‘De zandbruid’ wordt een heel, patriarchaal dorp afgestraft om hun jaloezie. In de kern is elk verhaal een verlangen, denk ik.”

Een verlangen? Omdat jij kunt bepalen wat er gebeurt in een verhaal?

„Zo zie ik het dan ook weer niet. Volgens mij heb ik niet de volledige controle over wat ik schrijf. Ik zie een verhaal als een organisme dat ik probeer groot te brengen, maar dat heel slecht luistert. En dat ook in de puberteit komt en zijn bed niet uit komt, dan kan ik rammelen en porren wat ik wil. Ik blijf dat doen, tot het weer in beweging komt. Rationeel is het zo dat ik het verzin, maar zo voelt het niet. Het verzint zich.”

Dat lijkt strijdig met dat verlangen om in een verhaal de wereld naar je hand te zetten – hoe zorg je daar dan voor?

„Dat weet ik eigenlijk ook niet, ik zit niet te denken hoe ik er een positief einde aan kan geven. Dat gebeurt, mijn onderbewuste wil dat kennelijk. Deels bestaat schrijven uit je ergens in storten en de teugels laten vieren – en deels uit de teugels inhouden, kijken waar je staat. Schrijven moet voor mij een avontuur zijn, een onderzoek, naar een wereld, een idee, maar daaronder ligt een verlangen, wat trouwens niet altijd vredelievend is, het kan ook afstraffen zijn van wat onrechtvaardig is.”



Benny Lindelauf: Hele verhalen voor een halve soldaat. Illustraties Ludwig Volbeda. Querido, 279 blz. € 22,50 Hele verhalen voor een halve soldaat. Illustraties Ludwig Volbeda. Querido, 279 blz. € 22,50

Onvrede met de wereld is een drijfveer?

„Eerder: daar iets tegenover stellen. Ludwig [Volbeda, de illustrator van het boek, red.] zei het laatst heel mooi: dat de oorlog in Hele verhalen voor een halve soldaat een soort tinnitus is, een grondtoon die maar doorgaat. De verhalen die verteld worden laten de oorlog niet verdwijnen, maar stellen er iets tegenover. Ik denk dat dat een natuurlijke menselijke behoefte is. En ik doe dat met taal, omdat mij dat het beste ligt.”

Oorlog is een thema van je aan het worden: in ‘Tortot’ woedt er onophoudelijk oorlog, ‘De hemel van Heivisj’ had de Tweede Wereldoorlog als decor.

„Ja, waarom zit de oorlog zo in die verhalen? Ik kan een technisch verhaal ophangen over dat het een fijne arena is die de zaken op scherp zet, maar het is ook gewoon een angst van me. Voortdurend dreigt conflict: er zál weer ergens een conflict uitbreken, kinderen zullen erin sterven. Dat vind ik eigenlijk onverteerbaar. Beangstigend ook.”

Er wordt in je boek over niets zo veel bespiegeld als over angst: ‘Angst is een raar ding. Het ene moment lijkt hij oneindig groot, het andere moment is hij verdwenen als zand in een zandloper.’ En: ‘Hij had altijd gedacht dat angst als het heelal was. Dat het kon groeien en groeien zonder einde.’

„Maar wat daarop volgt is dat die angst verdwijnt. Voor mij is angst een belangrijke emotie, maar nog belangrijker is wat je daar tegenover stelt. Moed is de winst van het hebben van angst. Als kind was ik doodsbang voor diep water, terwijl ik hartstikke goed kon zwemmen. Die angst moest ik stapje voor stapje aangaan om hem te overwinnen. En rijlessen: ik heb het lang vertikt om zo’n grote gevaarlijke machine te willen besturen, ik ben pas op mijn zesenveertigste begonnen, heb een miljoen lessen gehad. Ik was al aan de slingerschijt voor de les begon. Het is niet meegevallen, maar ik heb het gedaan en uiteindelijk gewoon gehaald.”

Was dat je laatste grote angst?

„Oh, nee hoor, de angst voor de dood is er nog. Maar ik zie dat die ook een zekere waarde heeft: daar komen al onze driften vandaan. Uit doodsangst komt levensdrift, levensmoed. Willen leven is even de rug keren naar waar we naartoe gaan, naar de dood.”

In je boek houden de verhalen het dreigende gevaar even op afstand, maar het eindigt met een oorlog die toch voortwoedt. Dat heeft dus een heel persoonlijke achtergrond?

„Ja, verhalen zijn een beschutting waarin je even verblijft, tot je weer in de straffe wind van het bestaan komt te staan. Vroeg of laat klopt de wereld weer aan.”

Voel je je eigenlijk een jeugdboekenschrijver?

„Ik denk dat ik schrijf vanuit een jonge ziel, maar ik hanteer geen deurbeleid. Als ik aan het werk ben, ben ik iemand die een organisme, een verhaal als organisme, grootbrengt. Mijn aandacht is niet: ga ik dit straks naar een tienjarig kind sturen of naar een volwassene? Maar: hoe maak ik dat dit verhaal zoveel mogelijk zichzélf kan worden? Als je visie is dat iets jeugdliteratuur is wanneer het precies is afgepast op de taal en de leefwereld van het kind dat het leest, dan is dit geen jeugdliteratuur. Als het je doel is om een lezer, een kind, kennis te laten maken met de wereld en vragen daarover te laten stellen, is het wel degelijk jeugdliteratuur. Die eerste visie veronderstelt dat het voor een kind niet goed is dat een tekst wellicht vragen oproept, dat hij iets leest dat hij niet meteen begrijpt. Maar waar, vraag ik me af, beschermen we dat kind dan voor?”

Wat jouw boek doet is ook iets wat jeugdliteratuur kan doen: tonen hoe de wereld nu eenmaal is, en tonen dat je die met moed tegemoet kunt treden.

„Ja, er zijn dingen als moed en vindingrijkheid, die maken dat je de wereld een beetje onder controle krijgt. In die zin schrijf ik misschien wél jeugdboeken. Of misschien ‘familieboeken’, zoals je in het theater familievoorstellingen hebt, waar je met je kinderen naartoe gaat en waar ook wat voor jezelf in zit. Ik zoek verhalen waarin ik die gelaagdheid waarneem – dat vind ik de interessante verhalen.”

Benny Lindelauf (1964) is sinds 1998 actief als jeugdboekenschrijver, gestaag producerend, maar veelvuldig bekroond. Negen Open Armen (2004) ontving de Thea Beckmanprijs en de Gouden Zoen, De hemel van Heivisj (2010) won de Woutertje Pieterse Prijs, Hoe Tortot zijn vissenhart verloor kreeg de Gouden Lijst. De winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs 2021 wordt deze zaterdag bekendgemaakt in De Taalstaat, NPO Radio 1.