Theo Bovens informeerde Provinciale Staten onjuist over IKL-affaire

Commissaris van de koning Theo Bovens heeft Provinciale Staten van Limburg onjuist geïnformeerd over het moment dat hij wist van de integriteitsaffaire rond landschapsstichting IKL. Dat blijkt uit documenten die de provincie woensdag heeft gepubliceerd.

De CDA’er Bovens, die als commissaris hoeder is van de integriteit, kreeg tijdens een debat afgelopen vrijdag het verwijt dat hij niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen integriteitsschandalen. Onder zijn verantwoordelijkheid stapelen de affaires zich op, vond een deel van de Statenleden.

Tijdens het debat over de meest recente affaire – het wegsluizen van subsidiegelden door de IKL-directeur en oud CDA-gedeputeerde Herman Vrehen – verweerde Bovens zich met de mededeling dat hij vóór de publicatie in NRC op 23 maart „absoluut nooit een signaal” had gekregen over Vrehen: „Ik had het graag eerder geweten, want dan had ik het onderzoek eerder kunnen starten.” Ook de vragen die NRC op 11 maart over de kwestie stelde, zou hij niet gekend hebben. „Ik weet niet dat er persvragen zijn gesteld, excuus.”

Bovens wel bijgepraat

Uit de vrijgegeven documenten blijkt dat de vragen van NRC – voorzien van de ambtelijke waarschuwing dat er een nieuwe affaire zat aan te komen – op 11 maart zijn doorgestuurd naar de algemeen directeur en de toenmalig gedeputeerde Ger Koopmans (CDA). Bovens werd, hoewel verantwoordelijk voor integriteit, aanvankelijk vijf dagen buiten de kwestie gehouden.

Uit een feitenrelaas blijkt echter dat op 16 maart de algemeen directeur Bovens wél bijgepraat heeft over de vragen. Die dag maakte ook gedeputeerde Koopmans in de collegevergadering melding van persvragen over de financiering van het „landschapsbeheer”. Bovens ondernam vervolgens een week lang geen actie. Pas ná publicatie van NRC, op 23 maart, verzocht hij de controller om een onderzoek.

Stichting IKL kreeg sinds 2013 in totaal 9,2 miljoen euro aan subsidies en opdrachten van de provincie. Daarnaast betaalde de provincie 172.000 euro aan drie bv’s van Vrehen.

‘Bovens krijgt het lastig’

Statenleden concluderen nu dat Bovens door collega-bestuurders en topambtenaren een week in het ongewisse is gelaten. Maar na te zijn bijgepraat ondernam hij in de tweede week ook geen actie. Komende vrijdag staat er opnieuw een debat op de agenda. SP-fractieleider Marc van Caldenberg: „Bovens gaat het lastig krijgen.” Verschillende fracties hebben moties van wantrouwen aangekondigd tegen zowel Bovens als de gedeputeerden.

Werkgeversverenigingen MKB Limburg en LWV en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB oefenen ondertussen druk uit op de politiek om de zaak niet te hoog op te spelen. Donderdag schreven ze in een opinieartikel in De Limburger dat ze het „herstel van Limburg” belangrijker vinden dan integriteitsdebatten. „Natuurlijk begrijpen wij dat Provinciale Staten haar controlerende functie wil uitvoeren, wanneer men veronderstelt dat het goed mis is gegaan. Echter, is het belang van Limburg momenteel niet veel groter dan bestuurlijke afrekeningen op het provinciehuis?”

Het CDA Limburg kondigt ondertussen een eigen onderzoek aan naar de IKL-affaire. Volgens Harold Schroeder, voorzitter van de afdeling, gaat een commissie-van-drie de zaak bekijken. Daarin zit iemand van het landelijke CDA, een ethicus van buiten de provincie („met wel met gevoel voor de Limburgse cultuur”) en een Limburgse CDA-prominent.

Het onderzoek komt bovenop de onderzoeken in opdracht van de provincie en van de raad van toezicht van IKL. De raad van toezicht had een commissie onder leiding van oud-journalist en imagodeskundige Maria Henneman gevraagd onderzoek te doen. Haar commissie heeft de opdracht inmiddels teruggegeven na gerezen twijfels over de onafhankelijkheid. Henneman is getrouwd met een prominente CDA’er.

Als gevolg van de affaire is directeur Herman Vrehen ontslagen en traden CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus af. Mackus is wel nog steeds ‘adviseur regio’s’ van het landelijk CDA-bestuur.