Stuurloos vrachtschip bij Noorse kust weggesleept

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika dat maandag in moeilijkheden kwam, wordt door twee sleepboten naar de kust van Noorwegen gevaren. Er is daardoor geen gevaar meer op kapseizen, melden persbureaus ANP en Reuters.

Het bergingsteam van Boskalis heeft het schip woensdagavond laat onder controle gekregen. Op dat moment was het nog slechts twaalf kilometer verwijderd van de Noorse kust. Gevreesd werd dat het schip de kust zou raken en een deel van de lading, 350 ton olie en 50 ton diesel, zou lekken. Het schip wordt nu naar de haven van Aalesund gesleept.

Het schip raakte maandag in moeilijkheden doordat de lading begon te schuiven en dreigde te kapseizen. Alle twaalf bemanningsleden zijn daarna met een helikopter geëvacueerd. Het schip dreef stuurloos en zonder werkende hoofdmotor af op de Noorse kust. Het is de tweede grote operatie voor Boskalis in korte tijd. Het Nederlandse bedrijf was onlangs ook betrokken bij het vlottrekken van het containerschip dat het Suezkanaal blokkeerde.

Eemslift Hendrika is niet het enige vrachtschip dat deze week in de problemen kwam. Baltic Tern verloor woensdagochtend vijf containers in de Noordzee, dicht bij Ameland. Een daarvan is inmiddels gevonden, meldt de Kustwacht donderdag. Het gaat om een container waar aceton in zit. De andere vier containers zijn niet meer waargenomen. Het schip zelf is inmiddels in Rotterdam.