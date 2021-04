Sportbonden willen dat Kamer snel werk maakt van aanpak matchfixing

Sportkoepel NOC*NSF, voetbalbond KNVB en tennisbond KNLTB willen dat de politiek snel met regelgeving komt om matchfixing aan te pakken. Dat vragen de drie partijen in een brief die ze naar demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en de Tweede Kamer hebben gestuurd. De sportbonden maken zich „ernstige zorgen” om de „geringe urgentie” die de zaak volgens hen lijkt te hebben bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Sinds 1 april is de nieuwe wet Kansspelen op afstand van kracht, die kansspelverslaving en kansspelgerelateerde fraude en criminaliteit moet voorkomen. In de wet zou onder meer worden opgenomen dat signalen van matchfixing met sportbonden gedeeld zouden worden, zodat deze in kunnen grijpen. De bonden zijn er nu achter gekomen dat deze bepaling niet in de wet staat en dat online gokbedrijven verdachte zaken alleen mogen melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de overheid. Volgens de sportbonden krijgt deze dienst „honderdduizenden meldingen per jaar” en heeft de FIU zelf aangegeven dat matchfixing „waarschijnlijk niet de allerhoogste prioriteit zal krijgen”. Bovendien heeft de dienst een geheimhoudingsplicht, waardoor de bonden betwijfelen of ze zelf over de verdachte praktijken ingelicht worden.

Uit onderzoek van de NOS bleek eerder dat er in de Nederlandse basketbalcompetitie sprake zou zijn van matchfixing en dat Nederlandse darters de afgelopen jaren via sociale media zijn benaderd door matchfixers. Het Openbaar Ministerie onderzoekt deze zaken.

De sportbonden noemen in de brief deze praktijken een „gevaar voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de gehele sport. Sportliefhebbers, en natuurlijk de samenleving als geheel, moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien. Structureel, goed toegerust en onafhankelijk toezicht op weddenschappen is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op opvallende of verdachte gokbewegingen.”