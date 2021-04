‘Spoorwerkers van ProRail blootgesteld aan kankerverwekkend kwartsstof’

Spoorwerkers worden al tien jaar blootgesteld aan te hoge concentraties kwartsstof, die kanker kan veroorzaken. Dat blijkt uit vertrouwelijke rapporten die in handen zijn van Zembla. ProRail zegt in een reactie dat spoorwerkers er weer op zijn gewezen dat ze stofmaskers tijdens werkzaamheden moeten dragen.

Kwartsstof kan vrijkomen tijdens het werk met spoorballast, de stenen die op het spoor liggen. De stof staat bij de overheid, net als asbest, op een lijst van kankerverwekkende stoffen. Het spoorbedrijf heeft meermaals onderzoek naar de stof laten uitvoeren en is volgens Zembla steeds geadviseerd om de stenen te vervangen door kwartsstofvrije stenen of stenen met minder kwartsstof. Dat advies is tot op heden nog niet opgevolgd, aldus Zembla. Ook zeggen deskundigen tegen het televisieprogramma dat het noodzakelijk is dat er wordt gekozen voor een andere steen op het spoor, omdat andere maatregelen nauwelijks nageleefd worden.

ProRail stelt in een reactie dat spoorwerkers geen gezondheidsrisico lopen als ze zich houden aan de opgestelde regels. Het bedrijf lost stenen op afstand, zodat minder spoorwerkers blootstelling riskeren. Ook wijst ProRail erop dat er geen verbod bestaat op het gebruik van kwarts in (bouw)materialen. Komende zomer verschijnt er een nieuw rapport. Op basis daarvan beslist het bedrijf of strengere eisen mogelijk zijn.