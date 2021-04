‘Soms zit ik na afloop gewoon in mijn eentje te huilen’

„Van mooi theater kan ik intens gelukkig worden. Normaal gesproken ga ik wel twee keer per week naar een voorstelling. Nu kijk ik veel theater- en dansvoorstellingen online. De livestreams van ITA zijn bijvoorbeeld fantastisch: je ziet zo’n voorstelling vanuit allerlei invalshoeken, dat voegt ontzettend veel toe. Bij Kings of War kwam je soms zo dichtbij, dat ik op een bepaald moment echt het gevoel kreeg dat ik naast Ramsey Nasr op het podium zat.

„Thuis probeer ik zo veel mogelijk de sfeer van het theater te creëren. Ik maak de kamer een beetje donker en ga tijdens een voorstelling absoluut niet eten of naar de wc. Ik hou van een volle theaterzaal, maar zo’n livestream kijk ik toch het liefst alleen: ik ben veel te bang dat anderen erdoorheen gaan praten. Alleen de kat komt soms bij me op schoot zitten.

„Na afloop klap en juich ik in mijn eentje. Soms zit ik dan gewoon te huilen, zoals bij de livestreams van Kings of War of Weg met Eddy Bellegueule van Toneelschuur Producties. Maar daarna voel ik vaak toch een leegte. Dan zit je ineens weer alleen thuis op de bank, dat is enorm schakelen. Ik ga ook vaak in mijn eentje naar het theater, maar dan kijk je na afloop toch even naar degene naast je, je loopt samen de zaal uit en soms praat je even na.

„Waar ik het meest naar uitkijk is dat verwachtingsvolle gevoel wanneer je op je stoel plaatsneemt en de lichten uitgaan. Je voelt dan met elkaar: we staan op het punt iets te beleven. In een volle zaal ervaar je tijdens een voorstelling soms een golf van emotie. Je voelt samen de spanning en de ontlading. Bij Een klein leven van ITA zat er een wildvreemde man naast me, en op een gegeven moment grepen we elkaars handen vast. Samen lachen, samen huilen, dat mis ik heel erg.”

Ook thuis toneel streamen? O.a. Peachez van Toneelgroep Maastricht, 14/4 en 21/4, 20.00u. (live). Laura H. van Toneelgroep Oostpool, 23/4, 20.15u. (live). De dingen die voorbijgaan van Internationaal Theater Amsterdam/ ITALive, 25/4, 20.00u. (live).