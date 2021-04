Slordig Ajax verliest in eigen Arena onnodig van AS Roma

Ajacied Jurriën Timber was acht jaar toen zijn opponent van donderdagavond de gouden schoen won als topscorer van de Bundesliga. Edin Dzeko had destijds net zijn 24ste verjaardag gevierd. Een juweel van een spits met een treffende bijnaam: de Bosnische Diamant. Als klein jongetje had hij Dzeko hem vaak zien voetballen, zei Timber toen hij naar hun aanstaande ontmoeting werd gevraagd.

Inmiddels is Timber geen ventje meer. Hij is negentien en daarmee oud genoeg om deze avond te fungeren als de bewaker van de 1,93 meter lange en zestien jaar oudere topspits van AS Roma, die ongeveer zeshonderd meer profwedstrijden achter zijn naam heeft dan Timber sinds die vorig jaar debuteerde in Ajax 1.

Of Dzeko fit genoeg was om te spelen, was nog de vraag. Maar toen zijn naam eenmaal op het opstellingsformulier van AS Roma stond, was duidelijk dat de persoonlijke duels tussen hem en Timber misschien wel cruciaal zouden kunnen zijn voor de vraag welke van de twee clubs straks in de halve finale van de Europa League staat.

AS Roma heeft daar vooralsnog de beste papieren voor na de 1-2 zege in Amsterdam. Ajax was sterker in de eigen Arena, maar incasseerde vlak voor tijd nog een tweede treffer, nadat Roma eerder al op gelijke hoogte was gekomen door een keepersfout van Kjell Scherpen. Een dure nederlaag, juist omdat er zo veel meer in had kunnen zitten. Ajax creëerde volop kansen en bewees ook nu, met een jong elftal, dat het redelijk bestendig is in de Europese subtop, ook al gingen de Italianen er met de buit vandoor.

Achttienjarigen

Wat goed is, komt snel, of niet? Voor de microfoon van RTL 7 had Timber instemmend geknikt toen hem deze week die vraag werd gesteld. „Dat hoort een beetje bij Ajax. Als je de kans krijgt en die pakt, kan het snel gaan.”

Bijzonder snel, kun je wel zeggen. De recente seizoenen waarin Ajax tot de finale van de Europa League reikte en die van de Champions League net miste, zat Timber nog gewoon als fan voor de tv. En hij niet alleen. De doorbraak van zijn generatiegenoten Ryan Gravenberch en Devyne Rensch leek gevoelsmatig net zo ver weg, terwijl ook zij tegen Roma op een basisplaats konden rekenen. Zie ze meedraaien en je zou niet denken dat ze beiden pas achttien zijn.

Wat goed is, komt soms wel héél snel. Zeker onder leiding van Erik ten Hag, die een prille carrière bepaald geen bezwaar vindt voor het beteugelen van de beste aanvallers van Europa, zoals al eerder bleek toen hij Matthijs de Ligt tegenover Cristiano Ronaldo posteerde, en met succes.

Ergens is dat ook het mooie aan voetbal: dat leeftijd op den duur geen rol meer speelt, dat een speler als Timber zich zo snel kan ontwikkelen dat hij tegen voetballers komt te spelen die hij in zijn jonge jaren nog bewonderde. Zoals Edin Dzeko dus, de Bosniër die een held is in het fraaie Rome, maar juist leerde voetballen in een van de meest verwoeste steden van Europa: Sarajevo.

Dzeko voetbalde er met proppen ducttape op pleintjes waar elk moment een bom kon vallen. Sterker nog: het verhaal gaat dat zijn moeder hem op een dag besloot binnen te houden, en dat uitgerekend die dag zijn vaste voetbalstek werd getroffen door een bom. Niet aan denken, was het credo van Dzeko. Al zijn goals zijn ook voor de stadgenoten die de oorlog niet overleefden, zei de spits eens.

Na succesvolle periodes bij VfL Wolfsburg en Manchester City is Dzeko nu een van de belangrijkere spelers bij Roma, dat dit seizoen hoopt te redden met succes in de Europa League, maar het in Amsterdam moeilijk had tegen Ajax. Ook Dzeko, die gemiddeld elke twee wedstrijden van Roma een goal maakt, kwam er nauwelijks aan te pas, in de dekking tussen Timber en Lisandro Martinez.

Gemiste strafschop

Ajax speelde sterk, had de beste kansen, maar verzuimde zijn voorsprong uit te breiden naar 2-0. Na de 1-0 van Davy Klaassen, een knappe uitgespeelde goal, kreeg Dusan Tadic vanaf de stip de beste mogelijkheid voor de 2-0, maar de Serviër stuitte op de vuisten van Paú Lopez.

Terwijl Lopez zijn team op de been hield, ging een jongeling bij Ajax in de fout. Doelman Kjell Scherpen (21), op papier derde doelman na André Onana en Maarten Stekelenburg, grabbelde mis bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini.

Namens Ajax kregen Bryan Brobbey en Anthony nog grote kansen, maar beide aanvallers stuitten op doelman Lopez, die Roma op de been hield. Terwijl Ajax aandrong, viel-ie uiteindelijk aan de andere kant, via Roger Ibanez: 1-2. Onverwacht? Het blijven Italianen.