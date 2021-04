Segers sorteert voor op oppositie: ‘Geen rol voor ChristenUnie in een coalitie’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers blijft terughoudend over kabinetsdeelname van zijn partij. Na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink zei hij tegen journalisten op het Binnenhof „geen rol” te zien voor de ChristenUnie in „een coalitie”, ongeacht welke premier die leidt. Daarmee plaatst Seger zijn partij nog verder weg van potentiële kabinetsdeelname dan vorige week, toen hij uitsloot te gaan regeren onder leiding van VVD-leider Mark Rutte.

In zijn brief aan Tjeenk Willink schrijft Segers dat de ChristenUnie voorstander van een formatie is tussen fracties die „constructief willen samenwerken” met de Eerste en Tweede Kamer en die „getalsmatig het grootst zijn en elkaar bij voorbaat niet uitsluiten”. Segers hintte daarbij ook op een minderheidskabinet en sloot niet uit dat de ChristenUnie daarmee vanuit de oppositie constructief kon samenwerken, zelfs met Rutte als premier.

Na de Omtzigt-affaire vorige week stelde Segers dat „vertrouwen kan groeien” en volgens hem is dat „hard nodig”. De ChristenUnie-voorman constateert dat het onderlinge vertrouwen onder druk is komen te staan na vorige week. Hij vindt dat een toekomstig kabinet „dienstbaar, rechtvaardig en betrouwbaar” moet zijn en dat de regering zich „in alle openheid” moet laten „controleren en corrigeren door de Kamer”.

