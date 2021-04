Rotterdamse agenten overgeplaatst na ophef om racistische appjes

De Rotterdamse politieagenten die racistische appjes naar elkaar stuurden, werken sinds maandag niet meer in de wijk Delfshaven. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) gezegd tijdens een raadsdebat en is bevestigd door de politie Rotterdam.

Uit gesprekken in het district en ervaringen van andere wijkagenten blijkt dat „het draagvlak voor deze collega’s dusdanig is afgenomen dat vorige week met hen het gesprek is aangegaan over de mogelijkheid van een verplaatsing”, aldus een persbericht van de politie. Om de rust terug te brengen in het team in Delfshaven, en om het vertrouwen in de buurt te herstellen, was het beter om de vijf agenten over te plaatsen, zo heeft de politie geconcludeerd.

‘Kutafrikanen’

De gemeenteraad debatteerde donderdag opnieuw lang over de zogenoemde Jan Smit-appgroep. Politieagenten spraken hierin onder meer van „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” op wie ze wilden „schieten”. Over het doodgeschoten 16-jarige meisje Hümeyra uit Rotterdam-West werd geappt: „Weer een Turk minder”. De agenten werden schriftelijk berispt: de lichtste sanctie bij de politie.

Een raadsmeerderheid steunt een D66-motie voor meer extern toezicht bij de politie. De politiek wil dat een onafhankelijke commissie voor de politieregio Rotterdam zich kan buigen over klachten over discriminatie en racisme, sancties tegen agenten en het diversiteitsbeleid van de politie. Burgemeester Aboutaleb heeft de motie omarmd.

Een motie van afkeuring tegen Aboutaleb en de politieleiding in Rotterdam van de oppositiepartijen Denk en Nida kreeg verder geen steun in de raad. Denk en Nida vonden dat Aboutaleb en politiechef Fred Westebeke tekort zijn geschoten in de aanpak van racisme.

Aboutaleb zei eerder over de bewuste agenten: „Als er maar een snippertje van waar blijkt, is er voor deze lieden in mijn eenheid geen plaats”. Na gesprekken met de agenten en de klokkenluider, ook een agent, zei de burgemeester later dat de appende agenten een „tweede kans” verdienen. Hij noemde dat „zacht tegen hard” zijn.

Lees ook: Met moties wil de raad racisme bij politie tegengaan

‘Bijna vernederend’

Het verwijt dat Aboutaleb daarmee „zacht” tegen racisme zou optreden, noemde hij „bijna vernederend”, omdat hij in het verleden vaker tegen racisme heeft gedemonstreerd. De motie van afkeuring vond hij „staatsrechtelijk onjuist”, omdat politiechef Westerbeke een ambtenaar is die geen politieke rol heeft en niet bij het debat aanwezig was.

PVV-raadslid Maurice Meeuwissen weigerde mee te stemmen over de motie van afkeuring, omdat deze ook volgens hem niet staatsrechtelijk correct was. Meeuwissen heeft zelf een motie ingediend om de betrokken agenten excuses en een bloemetje aan te bieden „voor de oneigenlijke politieke inmenging in deze interne politie aangelegenheid.”