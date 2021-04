Rellen in Belfast: oud zeer, onvrede over Brexit en de onzekerheid van corona

In Noord-Ierland stijgt de spanning onder inwoners, na een week van aanhoudende hevige rellen in de avonduren. In steden Derry en Belfast gaan sinds begin april avond na avond jongeren de straat op. Daarbij blijven ook de autoriteiten niet gespaard, tot nu toe zijn zeker vijftig agenten gewond geraakt. Voor de chaos is geen eenduidige aanleiding aan te wijzen, maar evenwel lopen confrontaties tussen de pro-Britse gemeenschap en de Ierse republikeinen hoog op. En daarmee de zorgen: donderdagmiddag kwam de Noord-Ierse regering bijeen in een spoedberaad over hoe de onlusten te temperen.