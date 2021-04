Ramporkaan maakt eilandmakaken een stuk socialer

Makaken veranderden hun sociale gedrag nadat hun eilandje Cayo Santiago, bij Puerto Rico, in 2017 grotendeels ontbost werd door een orkaan. Opvallend was dat vooral de makaken met relatief weinig sociale contacten hun contacten flink gingen uitbreiden. En vooral het aantal onderlinge contacten nam toe, niet de intensiteit van de contacten.

Onderzoekers onder leiding van Lauren Brent (University of Exeter), die deze week verslag doen in Current Biology, schrijven dat hun bevindingen een bevestiging zijn van de zogeheten socialebuffertheorie, die leert dat sociale banden de klappen van het leven aanzienlijk kunnen verzachten, bij mensen, maar zeker ook bij dieren.

Het gaat om een eilandje van 600 bij 400 meter waar al in 1938 door Amerikaanse primatologen een onderzoekskolonie van dertig Indiase resusmakaken werd gevestigd. In de loop der jaren is de kolonie uitgegroeid tot ruim duizend leden, verdeeld over verschillende groepen, waarvan er voor het huidige onderzoek twee werden bestudeerd: KK, met 66 volwassen leden, en V, met 93 leden. De V-groep woont sinds de orkaan zelfs op een eigen eilandje omdat hun stukje van het eiland door het stormgeweld werd losgeslagen van het hoofdeiland. De makaken leven niet echt in het wild: ze worden iedere dag van voedsel en water voorzien. En er zijn geen natuurlijke vijanden.

Een grote klap voor de apen

In tegenstelling tot de mensen op Puerto Rico zelf, van wie er duizenden omkwamen tijdens en na orkaan Maria, was er onder de makaken weinig extra sterfte door de storm. Maar na de storm was wel ruim 60 procent van de begroeiing verdwenen, vooral door het gebrek aan schaduw een grote klap voor de apen.

De sociale verhoudingen bij de apen werden al jaren bepaald door te tellen hoe vaak apen binnen twee meter van elkaar zitten en wie elkaar hoe vaak vlooit. Het meetellen van de vlooicijfers is belangrijk omdat door het gebrek aan schaduw de apen noodgedwongen al dichter op elkaar zijn gaan zitten op de overgebleven schaduwplekken. De makaken zaten na de storm vier keer zo vaak dicht bij anderen en ze vlooiden elkaar 50 procent vaker. De conclusies waren voor beide meetcategorieën hetzelfde: vooral de apen die voorheen weinig sociale verbanden aangingen investeerden daar nu wel in. Voor apen die al ruim in de sociale contacten zaten veranderde weinig. De gegevens uit de twee jaar voor de storm werden vergeleken met het jaar na de storm.

En opvallend is dus dat vooral de hoeveelheid sociale contacten toenam, niet de intensiteit. Aan naaste familie werd na de storm niet méér aandacht gegeven dan ervoor. De uitbreiding gebeurde vaak in wat de onderzoekers triaden noemen: driehoeken. Vrienden van een vriend gingen óók contact met elkaar zoeken. De onderzoekers zien een verband met het gebrek aan schaduw, het grootste probleem dat de storm veroorzaakte op het eiland zonder voedselgebrek. Wie ook onder de zeldzaam geworden boom wil zitten kan beter vrienden zijn met zoveel mogelijk apen die er al zitten, zodat niemand hem of haar zal wegjagen. Een intense vriendschap is daarvoor niet noodzakelijk.