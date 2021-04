Politie arresteert Syriër in azc op verdenking van terrorisme

De politie heeft dinsdag een Syrische asielzoeker aangehouden op verdenking van terrorisme, zo heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De 43-jarige Syriër verbleef in een stacaravan van het asielzoekerscentrum (azc) in Sint Annaparochie. De man bevindt zich sinds eind 2019 in Nederland.

De asielzoeker wordt ervan verdacht tussen 2011 en 2016 te hebben gevochten voor verschillende groepen in Syrië en Irak. Zo zou hij deel hebben uitgemaakt van de revolutionairen van Khan Shaykhun, een rebellengroep die vocht tegen het leger van de Syrische president Assad. De man zou ook betrokken geweest bij terroristische acties die enkele van deze groepen pleegden, waaronder Islamitische Staat en het toenmalige Jabhat al-Nusra.

De politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hadden meerdere meldingen gekregen over het verleden van de verdachte. Op basis van verklaringen van getuigen kon de man worden aangehouden. Hij blijft ten minste twee weken in voorarrest.

Lees ook: ‘Alles rot door in Syrië zonder dat er iets verandert’

Het is niet voor het eerst dat een asielzoeker in Nederland wordt aangehouden vanwege mogelijke terreurdaden begaan in Syrië. Zo werd in juni 2020 een 24-jarige Syriër gearresteerd in het asielzoekerscentrum in het Friese dorp Balk vanwege betrokkenheid bij de salafistische groepering Ahrar al-Sham. Een jaar eerder werd een 29-jarige Syriër aangehouden in het asielzoekerscentrum in Ter Apel vanwege zijn rol voor diezelfde beweging.