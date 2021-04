Plan voor tien nieuwe uitgaansplekken in Rotterdam

Om het nachtleven in Rotterdam een impuls te geven, moet de gemeente tien nieuwe 24-uursvergunningen uitgeven aan bijvoorbeeld clubs, buitenterreinen, hostels en nachtrestaurants. De vergunningen kunnen worden uitgegeven via een tender of competitie voor de beste initiatieven.

Dat staat in een nieuw initiatiefvoorstel van D66 in Rotterdam, dat de fractie deze donderdag indient tijdens een raadsvergadering. De fractie hoopt op een ruime meerderheid in de raad als het op een later moment ter stemming komt.

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA), verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad, reageert positief op het voorstel. „Het is eerst aan de gemeenteraad zich uit te spreken over het initiatiefvoorstel en daarna de vormgeving van dit voorstel nader uit te werken”, zegt Aboutaleb.

Nachtleven ‘op slot’

D66 wil het lokale nachtleven een impuls geven, omdat de partij vindt dat „nieuwe dynamiek in de nacht wordt tegengehouden”, zegt raadslid Elene Walgenbach. Het huidige systeem van 24uurs-vergunningen zit volgens onderzoek „op slot”, zoals de gemeente het ook verwoordt.

Er zijn momenteel 146 ondernemingen in Rotterdam met een 24-uursvergunning. Maar een deel van die vergunningen wordt niet gebruikt of is in handen van bijvoorbeeld restaurants, snackbars en andere fastfoodgelegenheden.

Het aantal ondernemers met een vergunning dat daadwerkelijk 24 uur open is, is „zeer beperkt”, volgens een onderzoek van instituut Risbo van de Erasmus Universiteit uit februari. Sommige ondernemers gebruiken de vergunning alleen om tot laat open te blijven, bijvoorbeeld in het weekend.

Een deel van de nachtvergunninghouders kan eigenlijk toe met een avondvergunning, maar weigert de vergunning in te leveren om flexibiliteit te behouden. „Bovendien is een horecapand mét 24uurs-vergunning meer waard dan zonder”, zegt Walgenbach.

Goed ondernemersklimaat

Risbo concludeert dat „het beleid in de stad een goed ondernemingsklimaat in de weg staat”. De ongeveer twintig nachtclubs in Rotterdam hebben nu bijvoorbeeld niet allemaal een 24-uursvergunning, zegt Thys Boer van de onafhankelijke adviesraad N8W8 R’dam. „Maar je kan na tweeën wel naar zeven McDonald’s-locaties”, zegt hij.

Burgemeester Aboutaleb staat open voor „herijking van het systeem van 24-uursvergunningen”, zegt hij. Een aantal jaren geleden was volgens hem het plafond bereikt, in verband met onder meer de politiecapaciteit en de woon- en leefomgeving. „Het is goed om te zien dat naar aanleiding van het onderzoek van Risbo de raad nu met een initiatiefvoorstel komt.”

Volgens het D66-plan om tien 24-uursvergunningen te verlenen, kunnen ondernemers vanaf volgend jaar ideeën indienen. Rotterdamse ondernemers zouden voorrang moeten krijgen boven exploitanten van buitenaf. „Er zijn in Rotterdam genoegt talentvolle en creatieve ondernemers die graag iets zouden willen maken van hun stad”, zo staat in de tekst.

De voorstellen moeten door een onafhankelijke commissie beoordeeld worden, met bijvoorbeeld Rotterdam Festivals, N8W8 en experts uit bijvoorbeeld Amsterdam en Berlijn, oppert D66. „Het doel is niet zoveel mogelijke clubs te krijgen”, zegt Thys Boer van N8W8. De tien concepten moeten echt iets toevoegen aan het „nachtelijk ecosysteem.” Ook zou de gemeente ondernemers moeten helpen om het eerste jaar door te komen, vindt Boer.

Naast de mate van vernieuwing wordt de spreiding over de stad een criterium. De te vergeven locaties in het centrum zijn schaars, erkent Walgenbach van D66. Ondernemers moeten dus waarschijnlijk uitwijken naar andere stadsdelen.

Idee uit Amsterdam

Het idee voor de wedstrijd komt uit Amsterdam waar een soortgelijke tender is gehouden. Dat was een succes, waarbij tien- en recent nog eens vijf vergunningen zijn verstrekt, volgens Mirik Milan, voormalig nachtburgemeester van Amsterdam (2012-2018).

Ook in Amsterdam zijn de 24 uurs-ondernemers noodgedwongen aan de randen van de stad begonnen, vertelt Milan. „Het centrum zat hier ook vol. Maar dat is niet erg: nachthoreca kan enorm helpen bij stadsontwikkeling.”

Voormalig nachtburgemeester Milan pleit verder voor een commissie met een goede balans tussen lokale mensen en experts, tussen ambtenaren en creatievelingen. Verkenners gingen in Amsterdam in gesprek met ondernemers en betrokkenen om ze vooraf te informeren. Milan: „Dan bereikt het nieuws van een tender verschillende ondernemers, en niet enkel een select groepje.”