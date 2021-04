Ouwehand: minderheidskabinet zonder VVD is een optie

Een minderheidskabinet zónder de VVD is een optie voor de formatie als het aan Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand ligt. Dat heeft ze donderdag in haar gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink gezegd. Ouwehand zei tegen persbureau ANP ook dat haar partij een voorstander is van een regeerakkoord op hoofdlijnen, in plaats van een document waarin alles gedetailleerd is vastgelegd. „Dan debatteer je over de rest in de Tweede Kamer”, aldus Ouwehand. „Dat is altijd het hoogste orgaan.” Dat zou volgens haar de huidige bestuurscultuur doorbreken.

Voor een dergelijke verandering pleitte ook Laurens Dassen donderdag, leider van de nieuwe partij Volt, bij de informateur. Ook zou hij voorgesteld hebben om te kijken naar het instellen van burgerfora, zoals in Frankrijk al gebeurt. „Daarmee worden mensen vanaf het begin veel meer betrokken bij het beleid”, aldus Dassen. Liane den Haan van 50Plus zei een nieuwe bestuursstijl ook belangrijk te vinden. „Er is hier heel veel voor de bühne, heel veel theater, terwijl ik vind dat we zakelijk, op de inhoud over de feiten moeten debatteren.”

De informateur sprak eerder zelf al de wens uit voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. De Tweede Kamer zou daarmee meer invloed krijgen, omdat het kabinet daar een meerderheid moet zien te vinden voor plannen die niet in het akkoord zijn vastgelegd. De gedetailleerde regeerakkoorden van de afgelopen kabinetten zouden de „tegenmacht” volgens Tjeenk Willink „hinderen” en de oppositie „buitenspel” zetten.

Dassen, Ouwehand en De Haan waren de laatsten die vandaag een gesprek hadden met de informateur. Tjeenk Willink begon zijn gesprekken met de leiders van de kleine partijen. Zij zouden een „frisse blik hebben om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen”. Ook wilde hij zo laten zien rekening te houden met minderheden. Morgen praat de informateur verder met de fractieleiders van de grotere partijen.

