Nieuw album van Prince aangekondigd: Welcome 2 America

Uit de befaamde Prince-kluis komt toch nog een nieuw album: op 30 juli verschijnt Welcome 2 America, een plaat die de muzikant in 2010 opnam, maar nooit uitbracht.

Op het album staan elf nieuwe tracks en een cover van een nummer van de band Soul Asylum, ‘Stand Up and B Strong’. Prince werkt erop samen met bassist Tal Wilkenfeld en drummer Chris Coleman, en met New Power Generation-zangeressen Shelby J, Liv Warfield en Elisa Fiorillo.

Het estate van Prince noemt het album in een persbericht „een krachtig, creatief statement dat verslag doet van Prince’s zorgen, hoop en visie op een maatschappij in ontwikkeling en zijn vooruitziende blik op een tijdperk van politieke verdeeldheid, misinformatie en een hernieuwde strijd om raciale gerechtigheid.” Ze voegen daar een citaat van Prince uit 2010 aan toe: „The world is fraught with misin4mation. George Orwell’s vision of the future is here. We need 2 remain steadfast in faith in the trying times ahead.”

Donderdag is een eerste single uitgebracht, met dezelfde naam als het album. Die single bestaat uit een monoloog van Prince over de politieke en sociale toestand van Amerika. „Welcome to America, where you can fail at your job, get fired, rehired, and get a sevenhundred billion dollar tip”, begint hij. Sociale media, reality-tv en de muziekindustrie krijgen ervan langs in het nummer. „Land of the free, home of the slave.”

Na de opnames van het album verdween het in de kluis op zijn Paisley Park landgoed, met vele andere onuitgebrachte projecten – waarom is niet bekend. Het had uitgebracht moeten worden tijdens de tour die erop volgde, de Welcome 2 America-tour, die hij afsloot met de 21 Nite Stand-concertserie in The Forum in Los Angeles. Het nieuwe nummer heeft hij destijds live wel gespeeld.

Eind vorig jaar verscheen een uitgebreide luxe box-versie van zijn Sign ‘O’ the Times – oorspronkelijk uitgebraht in 1987 – met spectaculaire registraties van onder meer legendarische Nederlandse concerten.

Prince overleed deze maand vijf jaar geleden aan een overdosis fentanyl.