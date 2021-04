‘Migratie’ heeft eigen ministerie nodig

Er spelen heel wat uitdagingen rond migratie. Het gevoel bestaat dat er geen grip meer op is, dat de overheid de controle heeft verloren. Tegelijkertijd worden migranten onvoldoende door de overheid beschermd: denk aan asielmigranten die soms twee jaar wachten op een besluit over hun asielaanvraag, of arbeidsmigranten uit de EU, van wie we pas door de coronacrisis beseffen hoe slecht hun arbeidsomstandigheden zijn. Daarom is een minister van Migratie en Samenleven dringend gewenst. Dat is niet alleen een – behoorlijk late – erkenning dat wij een migratiesamenleving zijn. Maar zo kan afgewogen én actief migratiebeleid vorm krijgen.

Monique Kremer is voorzitter van de ACVZ (Adviesraad Migratie) en hoogleraar, afdeling sociologie, Universiteit van Amsterdam.

Het migratiebeleid is nu opgeknipt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat over asiel, Sociale Zaken over arbeidsmigratie en inburgering, Buitenlandse Zaken over de verhoudingen met landen van herkomst. Gevolg: er wordt veel langs elkaar heen gepraat en gewerkt. En migratie wordt in het politieke debat vaak gereduceerd tot asiel – terwijl slechts één op de tien migranten daarvoor naar Nederland komt. Een minister van Migratie en Samenleven kan, net als in Australië en Canada, beter een afweging maken over de omvang en vorm van migratie die ons land nodig heeft en wenst.

Eerste opgave van deze nieuwe minister: inzetten op weloverwogen arbeidsmigratie. De grootste groep migranten komt niet uit Syrië maar uit Polen. Dat aantal wordt deels bepaald door arbeidsregels; migratiebeleid is ook arbeidsmarktbeleid. Wie meer grip wil op migratie moet zich dus richten op beleid rond cao’s, het minimumloon, en flexibele arbeid: de regels op de arbeidsmarkt zijn de douaneposten van weleer.

Arbeidsmigratie reguleren

Door vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking en betere economische perspectieven voor Oost-Europeanen, kan het nodig zijn om in de toekomst nieuwe groepen migranten aan te trekken – ook van buiten de EU. Arbeidsmigratie kan bijdragen aan innovatie, bijvoorbeeld door de inbreng van nieuwe kennis of het versterken van handelsrelaties. Maar het kan ook zorgen voor minder investeringen in technologie of in de opleiding van mensen. Nu al zijn er te veel mensen die geen werk hebben, onder wie migranten die al langer in Nederland wonen. Het aantrekken van arbeidsmigranten mag daarom nooit een makkelijke of goedkope oplossing zijn voor werkgevers – die de meeste baten hebben.

Lees ook: Het migratiebeleid is verouderd, zegt de WRR: ‘Nederland is immigratieland’

Een commissie, zoals de Migration Advisory Committee in het Verenigd Koninkrijk, kan zicht bieden op welke migratie een bijdrage kan leveren aan een veerkrachtige arbeidsmarkt en brede welvaart. Het inbrengen van de stem van burgers en lokale gemeenschappen is daarbij cruciaal. Vandaar de noodzaak voor een minister van Migratie én Samenleven.

Migratie uit landen buiten de EU kan dan het beste vorm krijgen in langetermijn-bilaterale partnerschappen, waarbij wordt samengewerkt aan brain gain door tegelijk te investeren in training van personeel dat naar ons land migreert, en in degenen die blijven. En door arbeidsmigratie te reguleren met landen waar veel asielzoekers vandaan komen, kan de druk op de EU-buitengrenzen verminderen. Duitsland heeft daarom afspraken gemaakt met Albanië, met goede resultaten.

Menselijke maat

Inzet is ook nodig op robuust asielbeleid, de tweede opgave. Veel asielmigranten wachten heel lang op een beslissing. Een goede uitvoering van overheidsbeleid, met oog voor de menselijke maat, staat sinds de Toeslagenaffaire hoog op de agenda. Dat moet niet alleen gelden voor de Belastingdienst en UWV maar ook voor de IND.

De ‘vluchtelingencrisis’ en de coronacrisis leren ons dat er altijd voldoende buffercapaciteit moet zijn voor de opvang en de behandeling van asielaanvragen. Oftewel, niet meteen alles afbreken als er minder asielmigranten komen. Stabiele en langetermijnfinanciering van de IND en het COA is daarvoor noodzakelijk, dus minder gebaseerd op ‘instroomprognoses’ en gekoppeld aan aantallen, en meer op vaste kosten, berekend over een langere periode.

Lees ook Paul Scheffer, 20 jaar na zijn essay ‘Het multiculturele drama’: Migratie is maakbaar

Voor meer grip op migratie is het ook cruciaal dat mensen zonder recht op verblijf terugkeren naar het land van herkomst. Dat kan beter en sneller als landen van herkomst echt meewerken. Die relaties verbeter je niet door eenzijdig te focussen op terugkeer en het tegengaan van irreguliere migratie, maar juist door bredere samenwerking en kennisuitwisseling. Asielbeleid is dus ook buitenlandbeleid.

Veerkracht vergroten

Migratie, tenslotte, is niet alleen een Europese en nationale opgave, maar ook een lokale. Daar komen de zorgen over grip op migratie aan het licht, maar zien we ook mooie voorbeelden van hoe mensen met elkaar samenleven. Mensen met en zonder migratieachtergrond zouden elkaar vaker moeten ontmoeten dan ze nu doen, in de buurt, op school, op het werk; bekend maakt immers bemind. Maar dat gaat niet vanzelf.

Goede inburgering, met goed taalonderwijs en zicht op betaald werk, vergroot het draagvlak voor migratie. Gemeenten krijgen in 2022 de regie. Maar de decentralisaties rond jeugd, zorg en participatie zijn geen onverdeeld succes gebleken. Om herhaling te voorkomen, moeten alle gemeenten voldoende financiële middelen én kennis hebben om de inburgeringsopgave ook echt goed te kunnen uitvoeren. Nu staat inburgering nog veelal in het teken van dwang en boetes. Meer uitnodigend beleid is nodig, ook om alle migranten – van de Indiase kennismigrant tot de Poolse gezinsmigrant - te verleiden de Nederlandse taal te leren.

Als iedereen in Nederland – migrant of niet – kansen heeft om mee te doen in onze samenleving, vergroot dit onze veerkracht. De minister van Migratie en Samenleven zou zich dus in moeten zetten voor samenhangend migratiebeleid dat met de samenleving verbonden is.