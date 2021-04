Macron draagt kweekschool voor Franse elite ten grave

Ze worden de énarques genoemd: de afgestudeerden van de prestigieuze École Nationale d’Administration (ENA) die donderdag door president Emmanuel Macron ten grave is gedragen. Macron zelf is een énarque, net als zijn voorgangers François Hollande, Jacques Chirac en Valéry Giscard d’Estaing. De huidige premier Jean Castex en bijna alle premiers sinds Chirac in 1974 zijn producten van de ENA, net als de ceo’s van de grootse Franse bedrijven en Pascal Lamy, voormalig hoofd van de Wereldhandelsorganisatie.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Macron had de sluiting van de ENA al in 2019 willen aankondigen in een toespraak die niet doorging vanwege van de brand in de Notre-Dame. Hij speelde al met het idee sinds 2018, toen de gele hesjes in opstand kwamen tegen wat zij zagen als een elite die vervreemd was geraakt van het Frankrijk buiten de Parijse ring. De ENA was hét symbool van die elite.

Toch was de school ooit precies opgericht om het Franse staatsapparaat te democratiseren. Het was generaal Charles de Gaulle die op 9 oktober 1945 de oprichting van de ENA decreteerde. In zijn memoires beschrijft De Gaulle de ENA als „een kweekschool voor de toekomstige ambtenaren” en „de basis van de nieuwe staat”.

De achterliggende gedachte was: als het naoorlogse Frankrijk opnieuw een economische speler wilde worden, moest het een eind maken aan het systeem van nepotisme, waarbij hoge posten steevast werden bezet door mensen uit de bourgeoisie, ongeacht hun capaciteiten. Het nieuwe Frankrijk zou een meritocratie worden, en de ENA toegankelijk voor iedereen.

In het begin lukte dat aardig: in de jaren vijftig en zestig had 45 procent van de leerlingen een vader met een kaderfunctie. Maar geleidelijk aan werd de ENA het tegenovergestelde van wat was beoogd: van de 82 leerlingen van de lichting 2019-2020 had er welgeteld eentje een arbeider als vader, 76 procent kwam uit de hogere klasse.

In februari, tijdens een bezoek aan een regionale opleiding voor ambtenaren in Nantes, had president Macron het nog eens herhaald: de „sociale ladder (‘ascenseur social’, ofwel ‘sociale lift’ in het Frans) werkt vandaag minder goed dan vijftig jaar geleden.” De regionale krant Sud Ouest tekende toen op uit de mond van een van de aanwezige leerlingen: „Ik wil niet naar de ENA. Ik heb het oplichterssyndroom, ik ben bang dat ik de juiste codes niet ken.”

De kritiek op de ENA betreft niet alleen de moeilijke toegang voor de lagere klassen, het gebrek aan diversiteit heeft volgens critici ook geleid tot eenheidsdenken. In 2019 gaf Marie-Françoise Bechtel, directrice van de ENA van 2000 tot 2002, dit zelf nog toe in een interview: „De opleiding zet niet aan tot zelfstandig denken. Dus het volstaat niet om de sociale en geografische achtergrond te diversifiëren als die vervolgens allemaal hetzelfde eenheidsdenken wordt onderwezen.”

President Macron is zelf regelmatig van idee veranderd over de toekomst van de ENA. Daar waar hij de school eerst wilde sluiten, stelde hij in februari nog voor om de toegang ertoe te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door plaatsen voor te behouden voor jongeren van bescheiden komaf via speciale, voorbereidende klassen. Positieve discriminatie dus, al mag dat in Frankrijk officieel niet zo heten.

Het nieuwe plan, dat Macron donderdag heeft toegelicht in een videoconferentie met honderden hoge ambtenaren, is om de ENA te laten opgaan in een nieuw Institut du service public, een instituut voor het openbaar ambt. Het speciale toegangstraject wordt behouden, en de nieuwe lichting ambtenaren zal verplicht praktijkervaring moeten opdoen rond thema’s als armoede, ecologie en wetenschap. Ook de ongeveer 5.000 bestaande hoge ambtenaren zullen de gevolgen merken: voor nieuwe benoemingen zal voortaan geselecteerd worden op basis van capaciteiten, en niet langer zoals nu het geval is, op basis van de notering in het eindklassement van de ENA.

Nathalie Loiseau, ENA-directrice van 2012 tot 2017, reageerde alvast positief op het nieuws. „Ik ben voorstander van een stevige trap in de mierenhoop”, zei Loiseau, nu Europarlemenrariër, donderdag bij de publieke omroep Franceinfo. Zij omschrijft de huidige situatie als een „culturele vorm van handelen met voorkennis”. „Mensen slagen in de toelatingsexamens voor scholen als de ENA gewoon omdat zij weten hoe het eraan toegaat. Daardoor lopen wij een hoop talent mis.”