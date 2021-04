Hoe Frankrijk en Saoedie-Arabië ruzie kregen over Da Vinci

Het was een groot raadsel: waarom was Salvator Mundi, met een prijskaartje van 380 miljoen euro het duurste geveilde schilderij ooit, anderhalf jaar geleden niet te zien op de grote Leonardo da Vinci-tentoonstelling in het Louvre? Het Parijse museum had de komst van het schilderij eerst immers aangekondigd.

Een Franse documentaire, die dinsdag door France 5 wordt uitgezonden, onthult op basis van anonieme bronnen dat de eigenaar, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, eiste dat het Louvre het schilderij onvoorwaardelijk aan Da Vinci zou toeschrijven. Op die voorwaarde wilde het museum niet ingaan. Dat heeft The Art Newspaper woensdag gemeld. De krant mocht de documentaire al zien.

In The Savior for Sale, de door Antoine Vitkine gemaakte documentaire, komen verschillende anonieme Franse regeringsfunctionarissen aan het woord. Een van hen vertelt dat de bruikleen aan het Louvre in april 2018 werd besproken op een Frans-Saoedische regeringstop over zakelijke samenwerking tussen beide landen. Frankrijk zou gaan helpen om de Saoedische provincie Al-Ula te ontwikkelen tot een belangrijk culturele toeristische bestemming.

Bin Salman zegde bij het tekenen van de miljardenovereenkomst toe dat het Louvre het schilderij mocht lenen. De kroonprins had ‘de laatste Leonardo’ in november 2017 op een veiling bij Christie’s in New York gekocht voor het recordbedrag van 450 miljoen dollar.

Slechts een kleine bijdrage

Volgens de zegsmannen in de film kwam het schilderij in juni 2019 in Parijs aan. Sinds de veiling zou het eerder in een opslag in New York zijn geweest. De onderzoeksafdeling van het Louvre onderzocht het schilderij uitvoerig. Na allerlei technisch onderzoek, waarbij diverse deskundigen werden geconsulteerd, concludeerden de wetenschappers dat Leonardo da Vinci hooguit een kleine bijdrage aan het schilderij had geleverd.

De Saoedische kroonprins was ontstemd over die conclusie en eiste dat zijn schilderij toch naast de Mona Lisa kwam te hangen als een 100 procent Leonardo da Vinci. Volgens een regeringsfuctionaris volgden daarop allerlei onderhandelingen, waarbij de Franse ministers van Buitenlandse Zaken en Cultuur nog namens de Saoediërs lobbyden.

Het affiche van de documentaire The Savior for Sale van Antoine Vitkine.

Uiteindelijk besloot president Macron dat de eisen van Bin Salman niet zouden worden ingewilligd, zegt de anonieme regeringsfunctionaris ‘Jacques’ in de documentaire. Volgens Macron stond de geloofwaardigheid van Frankrijk en van het Louvre op het spel en wilde de president niet meewerken aan het „witwassen van een schilderij van 450 miljoen dollar”, zoals de hoge ambtenaar het omschrijft.

In de documentaire komt ook de Britse Leonardo-expert Martin Kemp aan het woord. Toen het intensief gerestaureerde schilderij in 2011 voor het eerst publiekelijk werd getoond, was hij een van de deskundigen die de toeschrijving aan de Italiaanse grootmeester steunden. Kemp zegt nu dat de stelligheid waarmee veilinghuis Christie’s het schilderij volledig aan Leonardo toeschreef „overdreven” was. Over zijn toeschrijving zegt Kemp nu: „Ik zou mijn nek niet uitsteken, tenzij ik redelijk zelfverzekerd was. Maar je kunt het als kunsthistoricus altijd mis hebben. Als ik het mis heb, is er niemand gestorven – alleen heeft iemand veel geld verloren.”