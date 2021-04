Hoe een graffitimuur van Banksy in een Zwols veilinghuis belandde

Een kunstwerk in de vorm van een stuk muur bungelt hoog aan een takelwagen langs de A28 ten noorden van Zwolle. Het moet vijfhonderd kilo wegen en kan straks zomaar een miljoen euro opbrengen. Of, wat niemand geheel kan uitsluiten: het glijdt zo direct van de haak en kletst aan gruzelementen op de tegels. „Ook dan heb ik wereldnieuws, een Banksy naar de filistijnen”, roept Richard Hessink, veilingmeester en eigenaar van het Zwolse veilinghuis Hessink’s.

Waar veilinghuizen doorgaans kunstwerken voorzichtig met handschoentjes ophangen, heeft Hessink deze woensdag een gele takelwagen nodig om de Banksy te vervoeren. „Spektakel en handig. Ik wil het hier in hotel De Koperen Hoogte, ook wel Zwols Las Vegas genoemd, veilen. Alleen getakeld krijg ik het in de serre.”

Het stuk muur werd in 2004 in Liverpool door Banksy beschilderd in een voor hem surrealistische setting; bij daglicht tijdens een kunstfestival. Er bestaan zelfs foto’s van het moment waarop hij het werk, White House Rat, aan het maken is. Een man staand op een steiger, wat wazig afgedrukt in de Britse krant The Sun, zou Banksy moeten zijn. Het is een bijna onwerkelijk beeld, want de graffitikunstenaar uit Bristol beschildert doorgaans ongevraagd muren, in het donkerste van de nacht. Zijn ware identiteit is een van de grootste raadsels in de kunstwereld.

Richard Hessink haalt Banksy’s ‘White House Rat’ uit de bekisting. Foto Bram Petraeus

Boormachine

In Zwolle wordt opgelucht ademgehaald wanneer het kunstwerk veilig in de serre landt. Hessink draait met een accuboormachine schroeven uit de kist. De deksel wordt gelicht en een applausje zwelt aan. White House Rat, Hessink heeft het kunstwerk echt in huis gehaald.

Hoe hem dat lukte, als kleiner veilinghuis in de Nederlandse provincie? „Daar komen The Rolling Stones nog bij kijken”, vertelt hij. „Jamie Wood, zoon van Stones-gitarist Ron Wood, wilde zijn kunst veilen, hoorde ik van Engelse collega’s. Hij is fervent kunstverzamelaar.” Hessink pleegde wat telefoontjes en kreeg toestemming om een paar stukken uit Jamie Woods collectie te veilen. „Toen bracht hij een Banksy in.” Vorig jaar hamerde Hessink dat werk, Bird with Grenade, voor 170.000 euro af. „Vonden ze in Engeland veel voor zo’n kleine Banksy.”

Engelsen die ook Banksy’s wilden laten veilen, belden Hessink. „Zo ook de eigenaar van deze muur. Zo’n rauwe Brit, met gouden hoektand. Hoe hij heet? Nee, dat openbaar ik niet. Een belofte aan hem.”

White House Rat is met afmetingen van 3 bij 3,5 meter het grootste Banksy-werk op steen, beweert Hessink. „The Whitehouse Pub, waar ie op stond en naar vernoemd is, verloederde. Rond 2014 sloot het café. De muur met de rat sloopten eigenaren er nog wel even uit, om te verpatsen.” De stenen reisden jaren van depot naar depot. „Letterlijk gehusseld in een plastic zak. Toen ik dat hoorde, dacht ik: machtig, dit wil ik inlijsten, tonen en veilen.”

‘White House Rat’ is in 2004 door Banksy geschilderd op de Whitehouse Pub in Liverpool. Toen het café sloot, sloopten de eigenaren de muur eruit. Foto Bram Petraeus

Begin mei gebeurt dat in Zwolle. „Goede timing", vindt Hessink. „Banksy is een vulkaan op uitbarsten. Er gaan miljoenen in om.” Vaak worden op veilingen tekeningen en doeken verkocht, geen graffitiwerken. Dat zijn latere sjabloonkunst geveild wordt, lijkt Banksy nog niet zo erg te vinden. Maar kunsthandelaren zien zijn graffitimuren als zijn magnum opus en gingen de afgelopen vijf jaar een stap verder. Nu worden hele Banksy-muren opgekocht. Zo werd afgelopen februari in Nottingham nog een Banksy-werk uit een gevel gezaagd. Banksy zegt dat verschrikkelijk te vinden.

Maar Hessink ziet dat bezwaar niet: „Banksy wil niet dat zijn graffitimuren geveild worden. Het was bedoeld als publiekelijk bezit. Maar wat Banksy ervan vindt, kan me niets schelen. Hij koos ooit een pand uit om illegaal te bewerken, maar die muur blijft eigendom van de pandeigenaar. En die muren komen ooit massaal in musea. Let op mijn woorden. Dan is het alsnog publiek bezit toch?”

Paradox

Johan Swinnen is hoogleraar kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in hedendaagse kunst. De Belg is gefascineerd door de Zwolse veiling en de strijd rondom Banksy’s werk. „Het is een geweldige paradox. Banksy zei graffitiwerken bewust in vervallen wijken te maken. Agerend tegen de kapitalistische kunstwereld, een gift aan de ‘working class hero’. Nu lijsten handelaren die muren in.”

Banksy spon garen bij zijn anonimiteit, en ook dat is volgens Swinnen een paradox: „Die anonimiteit zet hem nu juist klem. Als hij juridisch iets wil ondernemen, dan ligt zijn identiteit via rechtszaken op straat. Dus kan Banksy niets doen.”

Swinnen denkt dat White House Rat minimaal een miljoen zal opleveren. „Banksy is de hedendaagse Warhol én Haring.” Hij vraagt zich alleen wel af of musea geïnteresseerd zullen zijn in een muur van Banksy. „Huidige kopers zullen Banksy’s soms ook als een appeltje voor de dorst zien, in de hoop dat ze er later veel winst op kunnen maken, als alle grote musea een Banksy-muur willen. Of dat ooit gebeurt, betwijfel ik sterk. Veel musea krijgen overheidsgeld, kun je daarmee straatvandalisme kopen? Wat zijn graffitiwerk in den beginne toch is.”

Veilingmeester Hessink twijfelt niet: „Ook Banksy’s graffitimuren komen in grote musea. Bij mijn vorige Banksy-veiling kocht een Nederlandse koper het. Misschien gebeurt dat bij White House Rat opnieuw. Geweldig toch, voor onze Nederlandse kunstscene?”