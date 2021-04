Hij weet het

Voor de leerlingen uit groep 8 aan de paaslunch beginnen, probeer ik ze nog iets bij te brengen over het paasverhaal. Daarbij laat ik een fragment uit de Matthäus-Passion horen. „Wie kent de naam van de componist?”, vraag ik, en ik begin: „Johann Sebastian...” Een vinger schiet omhoog: „Lubach!”

