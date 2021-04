Het oudste Nederlandse gesteente komt uit Zeeland: 420 miljoen jaar oud

In de Zeeuwse ondergrond is gesteente aangetroffen dat zo’n 420 miljoen jaar geleden is ontstaan. Nog nooit eerder werd er in Nederland zulk oud gesteente ontdekt. Dat schrijven geologen Sander Houben en Geert-Jan Vis van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, in het Netherlands Journal of Geosciences.

Wie aan de Nederlandse ondergrond denkt, ziet veen voor zich, of zand, of klei. Aardlagen die in de loop van tienduizenden, hooguit honderdduizenden jaren zijn gevormd. Geen gesteente van miljoenen jaren oud. Toch zit dat oude gesteente er wel degelijk. Her en der komt het zelfs aan de oppervlakte: zo bevindt zich bij Winterswijk een steengroeve met kalksteen uit het geologische tijdvak Trias, zo’n 240 miljoen jaar oud. En in Zuid-Limburg, in de Heimansgroeve, komen steenlagen uit het Carboon aan de oppervlakte: 330 miljoen jaar oud. Gesteente ouder dan dat is in Nederland niet boven de grond te vinden.

Onder de grond, daarentegen, gaat de geologische geschiedenis nog veel verder terug in de tijd. Al langer vermoedden geologen dat er gesteente te vinden zou moeten zijn uit het Siluur, het tijdvak tussen de 444 en 419 miljoen jaar geleden, waarin er nog geen gewervelde dieren op land leefden. Wel werden de zeeën bevolkt door reusachtige schorpioenen en verschenen de eerste haaien en vissen met kaken. Juist in Zuidwest-Nederland zou dat gesteente zich dan het dichtst onder het oppervlak bevinden. Daar ligt een oude bergrug – waartoe ook de Belgische Ardennen behoren – relatief dicht onder het oppervlak.

Siltige schalie

„Het gesteente dat we hebben ontdekt is een siltige schalie – een fijnkorrelig gesteente, afgezet in een vrij diepe zee. Die zeebodem is vervolgens omhooggekomen en geplooid tot gebergte”, zegt Geert-Jan Vis aan de telefoon. Later is dat gebergte grotendeels afgesleten door erosie. „De Ardennen vormen nog een bovengronds restant, en in de Zeeuwse bodem bevindt zich dus een ondergronds restant.”

De geologen troffen het oude gesteente aan in een boorkern uit 1982. „Omdat grondboringen duur zijn, wordt er nooit zomaar diep geboord zonder reden. Maar in de jaren tachtig was de NAM druk op zoek naar olie en gas, en zo wisten we dat ze uit het Zeeuwse Kortgene een boorkern hadden die tot wel 1.900 meter diepte ging.” Onder in die kern troffen Vis en Houben de schalie aan, met daarin fossiele plantensporten en microscopisch kleine plantenresten. „Door de hoge ouderdom zijn de microfossielen niet heel goed bewaard gebleven, maar we konden toch diverse microfossielen plantensporen op naam brengen.”

Zo zaten er onder andere sporen en fragmenten in van Cooksonia, door Vis omschreven als de oudste vertegenwoordiger van de vaatplanten. Tot die groep behoren vrijwel alle hedendaagse planten, met uitzondering van mossen. „We wisten dat die eerste vaatplanten in het Siluur zijn ontstaan, dus het is heel mooi dat we daar nu sporen van hebben teruggevonden.”

Toch is niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat het gesteente écht uit het Siluur dateert, voegt hij toe. „Het komt ofwel uit het einde van het Siluur, ofwel uit het vroege begin van het daaropvolgende tijdvak, het Devoon. Maar er is in de ondergrond geen duidelijk laagje waaraan je de grens tussen die twee tijdvakken kunt herkennen. De leeftijd van het gesteente ligt rond de 420 miljoen jaar, preciezer dan dat kunnen we het niet zeggen.”