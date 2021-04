Het ondernemersleven van ‘pandjesprins’ Bernhard jr.

Het is begin 2019 als een Amsterdamse gemeenteambtenaar op een vastgoedcongres een foto gebruikt van prins Bernhard jr. „Dat willen wij dus niet”, zegt hij tegen de zaal. De vastgoedondernemers vinden het ongepast: voor hen is Bernhard iemand die zijn zelfverdiende geld investeert in huizen. Hoewel het niet netjes is om regels te overtreden, zijn die regels ook vaak niet duidelijk, vinden zij. Bernhard doet niets anders dan anderen.

Zie hier het dilemma van een zakenprins, dat journalisten Michael Couzy en Maarten van Dun schetsen in hun boek over Bernhard jr. Het dilemma van een prins die zakenman wil zijn, maar door zijn afkomst altijd aan een hogere ethische standaard wordt afgemeten. Van een prins die zijn eigen geld moet verdienen omdat hij geen lid is van het Koninklijk Huis en dus geen staatstoelage krijgt. Maar áls hij geld verdient en dat te ostentatief uitgeeft, wordt er schande van gesproken.

Van een prins die aan de ene kant beoordeeld wil worden als individu, maar volgens Couzy en Van Dun ook willens en wetens profiteert van zijn naam. Zo beschrijven ze onder meer hoe bij veel van zijn zakendeals Bernhard zijn afkomst gebruikt – of misbruikt, afhankelijk van je perspectief. Hij staat bijvoorbeeld toe dat zijn compagnons klanten binnenhalen door te bellen als ‘het secretariaat van Bernhard van Oranje’.

Gedetailleerd, en op basis van talloze bronnen (al wilde de prins bij voorbaat niet meewerken aan dit ‘kutboek’), beschrijven de auteurs in Zakenprins. De jacht naar succes van Bernhard van Oranje zakendeals van de prins en diens partners. Van koeriersbedrijf Ritzen Koeriers, dat hij nog in zijn studententijd oprichtte, tot de vastgoedportefeuille die hem de bijnaam ‘pandjesprins’ oplevert, en het racecircuit op Zandvoort dat hij nieuw leven in wil blazen.

Alle initiatieven hebben een aantal dingen gemeen. In positieve zin: Bernhard ziet kansen die anderen niet zien, en is volgens de journalisten een ‘onuitputtelijke bron van ideeën’. Maar hij is ook iemand die rekkelijk omgaat met de regels. Sommige deals zijn ronduit bedenkelijk, en Bernhard zou vooral beter onderzoek hebben kunnen doen naar degenen met wie hij in zee gaat.

Neem een vastgoedproject in Servië. Alle seinen over zakendoen in dat land staan op rood: het risico op corruptie is hoog. En toch werken Bernhard en zijn compagnons samen met een burgemeester en diens stadsplanner, over wie de Servische pers schrijft dat zij persoonlijk profiteren van projecten, en met een aannemer die in verband wordt gebracht met belastingontduiking.

Schikking

Zo zijn er meer momenten in het ondernemersleven van de prins waarop hij lichtvaardig met ethische regels omgaat, blijkt uit de interessante opsomming in het boek. Ritzen Koeriers draagt te weinig belasting af over loon dat is uitbetaald, met een schikking voorkomen de compagnons een strafzaak. Of neem hun investeringsbedrijf, dat aandeelhouder is bij een bedrijf dat, in het zicht van een faillissement, een waardevol onderdeel overhevelt naar een nieuwe onderneming. Dat kan onder bepaalde omstandigheden een strafbaar feit zijn, maar de curator doet geen aangifte.

Couzy en Van Dun laten in Zakenprins echter ook zien dat het altijd Bernhard is, en niet zijn compagnons of zakenpartners, die álle kritiek krijgt. Daardoor geven ze ook een genuanceerder beeld van de prins dan hijzelf misschien verwacht. In Zandvoort droomt de gemeente over de komst van de Formule 1. ‘Alles moet daarvoor wijken’, schrijven de auteurs. De suggestie van klagende inwoners en natuurbeschermers is dat het losjes omgaan met regels met de afkomst van Bernhard te maken heeft. ‘Veel meer lijkt er sprake van een gemeente die bevangen is’, zeggen Couzy en Van Dun. Maar dusdanig werkt zijn imago tegen hem, dat Bernhard niet langer het woord voert over het project.

Op het einde van het boek rest één vraag: moet een prins aan een hogere ethische standaard voldoen dan anderen? Moet hij strenger worden beoordeeld? Ja, schrijven de auteurs. Omdat ‘wie zich voorstaat op zijn koninklijke afkomst om zakelijke voordelen te behalen, ook niet moet klagen als die afkomst extra verwachtingen meebrengt’.



