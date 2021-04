Eerste fractievoorzitters praten met Tjeenk Willink: het gaat niet meer over ‘poppetjes’

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft de eerste gesprekken met fractievoorzitters achter de rug. Sylvana Simons van BIJ1 mocht het spits afbijten en noemde het „een prettig gesprek”. De politica hoopt dat de „symbolen van de oude politiek” vertrekken, twitterde ze na afloop.

Simons zegt tegen persbureau ANP dat het van belang is dat politiek Den Haag snel begint met de omslag naar een nieuwe bestuurscultuur. Ze verduidelijkte niet wie volgens haar afscheid moest nemen, maar vermoedelijk doelde ze op demissionair premier Mark Rutte. Ook hoopt Simons dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden „over links”.

Tjeenk Willink begint zijn verkennende gesprekken met de kleine, nieuwe partijen vanwege hun „frisse blik”. Hij praat met alle fractievoorzitters over de formatie van een nieuwe regeringscoalitie. In het gesprek met hem was volgens Simons meer tijd en ruimte voor beschouwing. Daardoor heeft ze meer kunnen praten over een visie voor Nederland en minder over „poppetjes”.

Ook Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) heeft met de nieuwe informateur gesproken. Na afloop zei ze dat het wel „verfrissend” zou zijn als de VVD eens in de oppositie terecht komt. Ook zij heeft met Tjeenk Willink niet over „poppetjes of partijen” gesproken. Maar over thema’s die ze belangrijk vindt de komende jaren. Ze heet onder andere ruimteproblemen besproken: „We noemen het een stikstofprobleem, maar het is gewoon een gevecht om de ruimte”.