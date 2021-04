Financiële meltdown dreigt bij staalimperium Liberty

‘De staalredder’. Dat was de bijnaam van de Britse zakenman Sanjeev Gupta. De slogan van zijn industrie-imperium Liberty luidde: „Wij geloven in staal”. Maar sinds een paar weken is het vooral de vraag wie nog in Gupta gelooft, en hém nu nog wil redden.

De instorting van een van Europa’s grootste staal- en aluminiumproducenten – 17.000 werknemers in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese continent, plus enkele duizenden in Australië en de VS – verloopt langzaam en pijnlijk. Met de dag wordt het duidelijker hoe diep Liberty in de problemen zit, sinds zijn controversiële hoofdfinancier Greensill Capital begin maart failliet ging. Een vraag die zich daarbij opdringt: welke financiële alchemie paste Greensill toe?

Liberty was één van de belangrijkste klanten van de Australische ‘schaduwbank’. Die schoot rekeningen van bedrijven voor met geleend geld, en verkocht die leningen als beleggingsproducten aan andere financiële instellingen. Zij verkochten die op hun beurt weer door aan beleggers.

Credit Suisse sloeg alarm

Een van de doorverkopers was Credit Suisse – totdat de Zwitserse bank half maart plots besloot dat ze niet verder wilde met Greensill. Credit Suisse vond Greensill wel érg afhankelijk geworden van Gupta’s bedrijven. Meer dan de helft van het geld dat Greensill de afgelopen jaren had voorgeschoten, zou facturen van Gupta’s conglomeraat betreffen: minimaal tientallen miljarden dollars.

De actie van Credit Suisse luidde het einde van Greensill in, omdat andere geldschieters zich ook snel terugtrokken. En daardoor zit Gupta, die zijn imperium vanaf 2013 opbouwde, nu diep in de problemen. De in India geboren zakenman was financieel bijna volledig afhankelijk van Greensill en is naarstig op zoek naar nieuwe geldschieters. Sommige fabrieken liggen al stil.

Steeds meer groeit de twijfel of nog iemand zaken wil doen met Gupta. Bijna dagelijks komt er, vooral via de Financial Times, nieuws naar buiten over hoe Greensill Gupta van werkkapitaal voorzag – en dat roept vragen op over de werkwijze van Gupta.

Er zijn signalen dat Liberty nepmailadressen maakte voor nepfacturen

De lijst van curieuze zaken is inmiddels lang. Zo beweert de curator van Greensill dat hij rekeningen van Liberty aan klanten niet bevestigd kreeg bij de bedrijven die op de rekeningen genoemd staan. De leningen die Greensill aan Liberty verstrekte, waren op dit soort rekeningen gebaseerd, maar sommige betrokken klanten ontkennen zelfs ooit zaken te hebben gedaan met Liberty. Eerder was al duidelijk dat sommige rekeningen afkomstig waren van bedrijven die onafhankelijk leken, maar in feite gerelateerd waren aan Gupta zelf.

Bovendien vermoeden bankiers van Credit Suisse dat Gupta nog altijd toegang heeft tot een stel ‘geheime’ rekeningen van Greensill. Het geld op die rekeningen zou eigenlijk toebehoren aan Credit Suisse, maar die kan er niet bij en wist tot een paar weken geleden niks af van deze rekeningen.

Mede daarom zou Credit Suisse nu zélf klanten van Gupta opbellen om ervoor te zorgen dat zij eventuele betalingen direct overmaken aan de bank, en niet aan Gupta.

De firma list & bedrog

En het vermeende bedrog gaat nog verder: afgelopen maandag bleek dat werknemers van Liberty e-mailadressen hebben aangemaakt die sterk lijken op e-mailadressen van verschillende handelshuizen voor bijvoorbeeld olie en staal. Dat sterkt het vermoeden bij betrokkenen dat Liberty met nepmailadressen nepfacturen zou hebben gemaakt, hoewel dit nog niet bewezen is.

Het vermoeden dat Gupta’s metaalimperium gebaseerd is op financiële trucage is vooral in het VK een pijnlijke kwestie. Gupta was tot 2013 de relatief onbekende eigenaar van een grondstoffenhandelshuis en bouwde uit het niets zijn metaalimperium uit. Begin dit jaar was hij nog in gesprek met ThyssenKrupp om mogelijk de staaltak van dit Duitse industrieconcern over te nemen.

Zijn haast leidden al eerder tot opgetrokken wenkbrauwen, maar konden ook rekenen op respect. In de chronisch noodlijdende Britse staalindustrie werd Gupta als held gezien, een van de weinigen die wél geloofde in de vaak verouderde fabrieken. De tijden dat Groot-Brittannië ‘manufacturer of the world’ was, zijn al decennia voorbij. Maar Gupta slaagde erin om in de verarmde staalgemeenschappen waar hij fabrieken kocht iets van die trots terug te brengen.

Wat gaat Londen doen?

Nu blijkt dat zijn verhaal te mooi was om waar te zijn. Inmiddels is het vooral de vraag of de Britse overheid voor de zoveelste keer in de staalindustrie zal ingrijpen. Londen is van oudsher bijna instinctief geneigd om de sector te hulp te schieten, omdat het de productie van het metaal van strategisch belang vindt. En er staan veel banen op het spel.

In 2019 gaf de regering nog een lening van meer dan een miljoen Engelse ponden aan het toen noodlijdende British Steel. Dat moest later alsnog uitstel van betaling aanvragen, waarna de regering het bedrijf maanden draaiende hield voor nog eens honderden miljoenen ponden.

Bij Gupta is Londen echter terughoudender. De zakenman vroeg een overheidslening van 170 miljoen pond, maar deze nog niet gekregen. De bedrijfsstructuur is daarvoor te „ondoorzichtig”, zei minister van Financiën Rishi Sunak eind maart, nog voordat de meest dubieuze feiten over Gupta’s zakenpraktijken bekend werden. NRC benaderde twee Britse vakbonden met vragen over de situatie en de houding van de overheid, maar zij willen niet reageren.

Steeds meer onbetaalde rekeningen

Ook in de hoofdsteden van andere landen waar Liberty actief is, blijft het stil. Met rekeningen die zich blijven opstapelen en een tot dusver vruchteloze zoektocht naar nieuwe financiers komt een faillissement met de dag dichterbij. Afgelopen woensdag lekte uit dat een Tsjechische en Roemeense fabriek – waarvan eerder bleek dat ze voor minus 2,6 miljard euro in de boeken staan bij Liberty – een CO 2 -emissierechtbetaling van 100 miljoen euro dreigen te missen.

Deze rechten waren eerder verkocht om geld binnen te halen, maar het zou de fabrieken nu niet lukken het geld bij elkaar te krijgen om de noodzakelijke rechten tijdig weer terug te kopen.

