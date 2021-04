Feministisch van toon, vrouwonvriendelijk op de set

HBO-serie The Nevers Van: Joss Whedon. Met: Laura Donnelly, Ann Skelly, Ben Chaplin, Olivia Williams. Ziggo Movies & Series, vanaf maandag 12 april. ●●●●●

In de zomer van 2018 leek de zender HBO de hoofdprijs gewonnen te hebben: een deal met de gevierde scenarist, regisseur en producent Joss Whedon. De bedenker van de invloedrijke tv-serie Buffy the Vampire Slayer zou na het maken van een aantal blockbusterfilms terugkeren naar de tv-wereld om zijn meest ambitieuze serie tot nu toe te maken. The Nevers speelt zich af in Londen tegen het einde van het Victoriaanse tijdperk en volgt een groep vrouwen met bijzondere krachten die vechten voor hun bestaansrecht. De combinatie van bovennatuurlijk actie, spitsvondige dialogen en een feministische toon is iets waar Whedon sinds de jaren negentig om bekend staat. Een nieuwe hit leek geboren, maar de lancering van de The Nevers loopt allesbehalve soepel.

Whedon maakte na het filmen van de eerste zes afleveringen bekend dat hij zich zou terugtrekken. Officieel omdat hij vermoeid zou zijn. De timing was echter dubieus, want kort na zijn vertrek kwamen er nieuwe verhalen naar buiten over vermeend wangedrag op de sets van zijn eerdere producties.

Geruchten over het bullebakgedrag van Whedon gingen al een tijd rond, maar hadden tot voor kort geen invloed op zijn status. De omslag ontstond nadat acteur Ray Fisher hem afgelopen zomer beschuldigde van „volkomen onaanvaardbaar gedrag” op de set van superheldenfilm Justice League. Actrice Charisma Carpenter, die jarenlang speelde in Buffy en de spin-off Angel, sprak zich ook uit tegen Whedon en sprak van „aanhoudende passief agressieve bedreigingen”. Nadat ze zwanger raakte zou hij haar nog slechter hebben behandeld. Carpenter kreeg bijval van veel collega’s, onder wie Buffy-hoofdrolspeelster Sarah Michelle Gellar.

Lastig parket

Sinds de val van Harvey Weinstein staan allerlei vormen van machtsmisbruik ter discussie. In het verleden werd het wel eens als een pluspunt gezien als een regisseur of producent een klootzak was, nu ligt dat anders. Omdat Whedon onderdeel lijkt van dit probleem maakt het de promotie van een serie over gemarginaliseerde personages ingewikkeld. Hij zou zich naar de buitenwereld presenteren als feminist, maar vooral zijn vrouwelijke medewerkers slecht behandelen. Het brengt de actrices in een lastig parket als ze naar hem worden gevraagd tijdens interviews. Voorlopig nemen ze het voor hem op. Programmabaas Casey Bloys liet ondertussen weten dat er geen klachten over ongepast gedrag zijn binnengekomen tijdens het filmen van The Nevers.

De grote vraag: kan de serie uit de schaduw van Whedon stappen? Na het zien van de eerste vier afleveringen is die vraag nog lastig te beantwoorden. De prachtige aankleding kan niet verhullen dat nog lang niet alles werkt. Dat komt vooral door een overvloed aan verhaallijnen, personages en ideeën. Het hart van het verhaal ligt bij de vrouwen die de ‘Touched’ worden genoemd. Zij krijgen na een mysterieuze gebeurtenis in Londen plotseling bijzondere krachten. Hoofdpersonage Amalia True (Laura Donnelly) kan bijvoorbeeld in de toekomst kijken, terwijl anderen met vuurballen kunnen schieten of objecten kunnen laten zweven. Ze worden verketterd door de maatschappij, terwijl duistere krachten hen proberen uit te roeien. Amalia en de jonge uitvindster Penance Adair (Ann Skelly, de ontdekking van de serie) wonen in een ‘weeshuis’ voor vrouwen met krachten en proberen terug te vechten. Als het bij deze basis was gebleven zou de eerste seizoenshelft waarschijnlijk beter werken. Er worden echter nog veel andere lijntjes uitgezet, onder meer over een rijkeluiskind met een geheime seksclub.

Wisselende sfeer

Aan de hoofdrolspelers ligt het niet, vooral Donnelly en Skelly hebben een goede chemie. De sets en kostuums zijn indrukwekkend en zorgen ervoor dat ook de zwakkere scènes nog redelijk boeiend blijven. De sfeer wisselt nog wel sterk. Soms doet de serie denken aan een familievriendelijke young adult-serie, op grovere momenten heeft het meer weg van het harde Game of Thrones.

In de vierde aflevering wordt de toon iets constanter en kruipt er meer lol in het geheel. De nieuwe showrunner Philippa Goslett mag nu aan de slag met de resterende afleveringen van het eerste, in tweeën gesplitste seizoen. Als zij het schip vlot weet te trekken zou dat een bewonderenswaardige prestatie zijn.