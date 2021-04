‘Examen in je pyjama doen is geen luxe’

Toen Daniel Haven (33) in 2014 als student een cursus econometrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) niet haalde, moest hij op zoek naar een alternatief. Dat vond hij bij een Amerikaanse universiteit: online. „Maar”, zegt hij, „toen ik examen moest afleggen, werd gevraagd of ik een ticket naar de VS kon boeken, zodat ik in een lullig klaslokaal een toets kon maken.” Dat kon handiger, dacht hij.

Zo ontstond het idee voor ProctorExam, Havens bedrijf in antispieksoftware, dat inmiddels concurreert met Amerikaanse bedrijven als Proctorio en ProctorU. Tijdens de coronacrisis nam het aantal personeelsleden toe van 7 naar 25, het gebruik steeg met een factor veertig. Universiteiten, hogescholen, multinationals, overheden – de meest uiteenlopende organisaties moesten door de lockdowns overstappen op online toetsen of certificeren. Nederlandse hogeronderwijsinstellingen maken vrijwel allemaal gebruik van ProctorExam of concurrent Proctorio.

„Een pandemie neem je niet op in je prognoses”, zegt Haven. „Vóór corona moesten we uitleggen waarom ProctorExam een goed alternatief is voor offline toetsen. Het werd gezien als luxe, de mogelijkheid om in je pyjama examen te doen. Nu begreep iedereen het nut direct.”

Online proctoring software, oftewel antispieksoftware, zorgt ervoor dat online toetsmakers niet of moeilijker kunnen afkijken. Ze moeten zich identificeren door met hun webcam een selfie te maken en hun studenten- of identiteitskaart te laten zien. Ze filmen hun omgeving – bureau, plafond – om te laten zien dat daar geen spiekbriefjes of andere hulpbronnen zijn. Andere programma’s of tabbladen op de computer openen is niet toegestaan. Tijdens de toets kijkt een surveillant live mee of hij beoordeelt de beelden achteraf op ‘verdacht gedrag’.

Op deze programma’s klinkt kritiek, vooral van studenten, die ze een grote inbreuk op hun privacy vinden. Volgens Haven „helpt het natuurlijk niet” dat „men door Covid geforceerd is hiervan gebruik te maken”. Als het móéten weg is, zegt hij, zullen mensen een stuk positiever zijn over proctoring-software. „Ik denk dat we toegaan naar hybride onderwijs, waarbij studenten vaker kunnen kiezen tussen on- en offline. Dat maakt het onderwijs veel toegankelijker.”

ProctorExam is niet te vergelijken met Amerikaanse proctorbedrijven, vindt u. Waarom niet?

„Het grootste verschil zit hem in de privacycultuur: in China en de VS vindt men die veel minder belangrijk. Al onze data zijn versleuteld. En behalve dat we aan de AVG [Algemene verordening gegevensbescherming, red.] voldoen, laten we ons ook certificeren . Aan privacy zit wel een prijs. Als je voor het goedkoopste wilt gaan, kom je dus vaak buiten Europa terecht.

„Het beoordelen van ‘verdacht gedrag’ tijdens een tentamen is bij ProctorExam niet volledig geautomatiseerd, er kijkt altijd een mens mee. We zijn dus niet helemaal afhankelijk van AI [artificiële intelligentie]. AI is een prima hulpmiddel, maar geeft een hoop valse positieven. .”

Bekijken medewerkers in Bangladesh beelden van studenten die tentamens maken?

„We hebben zo’n zeshonderd mensen in dienst. Waar die zitten, is afhankelijk van de wensen van de klant. We hebben teams in Nederland, Kroatië, Duitsland, de VS. Nederlandse scholen vinden het belangrijk dat data in Europa worden verwerkt, terwijl ze het in de VS vaak te duur vinden als het in Europa gebeurt.”

Dat klinkt behoorlijk arbeidsintensief. Is AI niet veel praktischer?

„We zijn de mogelijkheden van AI aan het bekijken, maar ik denk dat het belangrijk is dat de besluitvorming bij een persoon blijft liggen en niet bij een algoritme. Anders worden bepaalde groepen er wellicht sneller uitgepikt.”

Mensen kunnen ook vooroordelen hebben. Dat gevaar ligt bij proctoring op de loer, zeggen deskundigen.

„Daarom trainen we surveillanten een paar weken, onder andere met antibiastrainingen. Ze worden getoetst aan de hand van voorbeelden die laten zien dat je je er niet altijd bewust van bent dat je mensen uit bepaalde doelgroepen sneller als fraudeur aanmerkt. Ze krijgen een certificaat, na twee maanden worden ze weer getraind. Ook worden patronen van fraude doorgesproken en scenario’s uitgebeeld; in totaal zo’n negentig verdachte gedragingen. Het gaat een stuk professioneler dan bij surveillanten in een tentamenzaaltje.”

Studenten zeggen dat proctorprogramma’s vaak niet goed werken, waardoor ze een tentamen soms niet kunnen afleggen.

„Als er iets fout gaat, komen ze bij onze hulplijn terecht, ongeacht waar de fout zit. Problemen gaan van logins die het niet doen tot aan slechte internetverbindingen omdat een huisgenoot World of Warcraft speelt. Onze software moet continu verbeterd worden.”

De Erasmus Universiteit Rotterdam trok door haperende software van jullie in eerste instantie zelfs diploma’s in.

„We hebben daarvan geleerd dat we klanten veel meer moeten begeleiden, omdat proctoring voor hen helemaal nieuw is. Niet meer alleen met de mensen communiceren die het contract ondertekenen, maar ook met de mensen die het programma gebruiken. Ons advies is eerst te kijken naar de resultaten van een persoon – wijken die af? – voor je fraude constateert. Proctoring moet een back-up zijn.”

Studenten van die universiteit dreigen met een rechtszaak, omdat het bestuur het gebruik van een tweede camera met smartphone verplicht.

„Ik begrijp nog niet waarom de smartphonecamera een grotere inbreuk op privacy zou zijn dan alleen de webcam. Wat vaak wordt vergeten, is dat een tweede camera meer context geeft en dat zo ook beter bewezen kan worden dat er níét gefraudeerd is. Binnenkort hebben we hier een gesprek over met onder meer studentenvakbond LSVb. Dat lijkt me zinniger dan dreigen met een rechtszaak.”

Hoe groot is het aandeel hoger onderwijs bij jullie klanten?

„Zo’n 30 tot 40 procent. Er maken nu 130 organisaties wereldwijd gebruik van ProctorExam. Van het vaccinatietraject in het VK om verpleegkundigen te certificeren tot aan scheidsrechters in Noorwegen, die moeten weten wat buitenspel is. In Pakistan controleren we de examens van accountants, in Duitsland die van dronepiloten voor de luchtvaartdienst. Ik zou het heel leuk vinden te weten hoeveel kilometers reizen we bespaard hebben.”

CV Daniel Haven

2007-2010: Bachelor in internationale relaties en nationale veiligheidsstudies. 2013: Cursus econometrie aan de UvA. 2014: Richt ProctorExam op. 2016: Houdt een TED-talk over de mogelijkheden van proctoring. 2021: ProctorExam wordt overgenomen door plagiaatdetectiebedrijf Turnitin.