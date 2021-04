Een stukske moeder aan tafel

Je kreeg woensdag het idee dat, als waren het stuurloze Noordzeeschepen in aanhoudende noordenwind, alle Hilversumse kaartenbakken onherstelbaar door elkaar waren gewaaid: die van Het Familiediner, First dates, Het spijt me, All you need is love en zelfs een van de overkant van het Kanaal overgewaaid kaartje van The Repair Shop. Waarna ze bij KRO-NCRV hadden besloten om de hele boel maar bij elkaar te vegen en er één programma van te maken. Dat werd Tafel voor twee, waarin personen te eten worden gevraagd zonder te weten door wie of waarom. (Of we zagen de uitgelekte methode waarmee Herman Tjeenk Willink de formatie vlot gaat trekken – dat kan natuurlijk ook.)

Soms was de aanleiding voor het diner nogal licht, zoals bij de twee beste vrienden die zonder verwijten of rancune napraatten over een scooterongeluk – zo’n programma is ook een kans om samen uit eten te gaan als alle horeca op slot zit. De meeste eters leken aanmerkelijk lievere mensen dan het gros van hun soortgenoten. Neem Jaime, gediagnosticeerd met een lichte autismestoornis, die een pak op Marktplaats had aangeschaft en daar een niet al te dure ring bij had gekocht. Hij wilde zijn vriendin ten huwelijk vragen. De ring viel, maar de aanhankelijkheid was er niet minder om. Slotbericht: „Er is nog geen datum voor de bruiloft geprikt, want Jaime wil eerst sparen voor een smartphone.”

Verwijten in kleine schaaltjes

Heel anders was de sfeer aan de tafel van een moeder en dochter die vijf jaar geen contact meer hadden gehad. Ze kenden elkaar nog slechts van het spieken naar elkaars Facebookfoto’s. De verwijten werden opgediend in kleine schaaltjes. Hoe had het de moeder bestaan om haar zeventienjarige kind naar de crisisopvang te brengen? Begreep de dochter wel hoe zwaar het gezin het had gehad? „Mijn zus heeft mijn jeugd verpest”, had haar broertje gezegd. Geleidelijk namen de tafelgenoten afscheid van hun lang gekoesterde wrok. Inmiddels wordt er bijna wekelijks gelogeerd.

Tussen de degelijke tv-gerechten in de eerste aflevering van Tafel voor twee zit één afwijkende schotel. Het etentje van het boerenpaar Bert en Patricia, op de dag af tien jaar getrouwd, heeft de charme van een stoofpot vol vergeten groenten. Bert arriveert als eerste, in de rats over welke onbekende hem naar het restaurant heeft gelokt. „Ik hoop dat het leuk is.” Overdonderend is de opluchting op zijn gezicht als gewoon zijn eigen Patricia binnenkomt. Onwennig zitten de echtelieden tegenover elkaar, alsof het First dates is. „Dit gebeurt niet vaak, hè?”

Patricia is lang genoeg met Bert getrouwd om te weten dat hij wel kleine grapjes maakt, maar dat zij het gesprek voor haar rekening moet nemen. Ze wil de dingen vertellen die er aan de keukentafel nooit van komen. Zo moet ze nog steeds wennen aan het boerenbestaan. „Ik vind het vrij pittig.” Voor Bert lijkt het leven meer een kwestie van gewoonten dan van besluiten. Van zijn jeugd op de boerderij herinnert hij zich het harde werken en het ontbreken van een fototoestel. Daardoor bezit hij geen enkele foto van zijn gestorven moeder.

Hardhandige kinderliefde

Daarmee heeft Patricia haar man waar ze hem wil hebben. De enige tastbare herinnering die Bert nog aan zijn moeder heeft, is zijn oude geboortebeer – die door Berts hardhandige kinderliefde een oog heeft verloren terwijl zijn rechteroor aan een laatste draadje hangt.

Maar daar, midden in het restaurant roept Patricia: „Ik heb Polleke gemaakt!” De ober komt aangelopen met de knuffel achter zijn rug. Bert sluit de beer in zijn armen en laat deze niet meer los. „Het is een stukske moeder.”

Ik zou hier allerlei analytische zaken over kunnen beweren, maar op dat moment wilde ik maar een ding: dat ik Bert was.