‘Een stok in mijn neus? Nee’ Studenten voelen weinig voor zelftesten

Studenten blijken niet massaal bereid om zichzelf te testen op corona. Dat is de conclusie van een eerste grote pilot onder studenten en medewerkers, uitgevoerd aan Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College in Den Bosch. Voor de ruim drieduizend zelftests die de afgelopen vier weken waren gepland, meldden zich zo’n duizend studenten. Een deel van hen haakte van tevoren al af, anderen kwamen gedurende de pilot niet opdagen.

„De deelnamebereidheid was slechts 30 procent”, zegt Carla Nagel, die als extern projectleider de pilot begeleidde. „Dat is zeer teleurstellend en niet genoeg.” Waarom de bereidheid mee te doen zo gering was, weet Nagel niet precies. „Sommige studenten zeiden: ‘Ja daaag, ik steek niet vrijwillig een stok in m’n neus’.” Anderen waren bang voor een vals positieve test waardoor ze voor niets dagen thuis zouden moeten blijven.

Twee keer per week testen

Zelftesten wordt door het kabinet gezien als een van de manieren om vanaf 26 april het hoger onderwijs weer deels te kunnen openen. Studenten zouden zichzelf vanaf die datum twee keer per week moeten testen, waarna ze een dag per week naar de universiteit of hogeschool mogen. Het kabinet trekt 350 miljoen euro uit voor de miljoenen benodigde testen en 135 miljoen voor de logistieke operatie om die testen bij studenten te krijgen.

Verschillende universiteiten en hogescholen houden pilots met zelftesten. Avans Hogeschool is de eerste die resultaten naar buiten brengt. Belangrijkste les: massaal zelftesten uitdelen heeft niet zoveel zin als het testen vrijblijvend is. „Als je straks zoveel testjes verspreidt onder studenten, zul je toch enige vorm van controle moeten inbouwen”, zegt Nagel.

‘Niet achter de voordeur kijken’

Maar hogescholen en universiteiten zijn absoluut niet van plan om studenten te controleren, lieten ze vorige week weten in NRC. „Een negatieve test is nadrukkelijk geen toegangsticket”, zei voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. „We gaan niet achter de voordeur kijken of studenten ze wel gebruiken. Dat is niet te doen”, zei Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is controle niet nodig. „Onderwijsinstellingen kunnen veilig open, zolang studenten anderhalve meter afstand houden van elkaar en hun docenten”, zegt een woordvoerder. „We zien de testen als extra instrument om het aantal besmettingen in te dammen.”

Over de uitkomst van de pilot aan Avans Hogeschool zegt het ministerie dat er „flink wat ruimte is voor verbetering”, maar dat het de resultaten van andere pilots afwacht „om te kijken wat de lessen zijn die we hieruit trekken”. Die resultaten worden op 1 mei verwacht.

Avans Hogeschool gaat alvast nadenken over „een vorm van beloning”. Studenten die een negatieve test laten zien, zouden bijvoorbeeld langer op de campus kunnen blijven. Het is van groot belang dat studenten zichzelf gaan testen, benadrukt Jacomine Ravensbergen, bestuurder van Avans Hogeschool. „We willen zo graag dat zij straks vaker naar de campus kunnen en dat ze intensiever contact met elkaar kunnen hebben.” Zelfs als na de zomer een groot deel van het personeel gevaccineerd zal zijn, zullen de zelftesten nodig zijn, denkt Ravensbergen. „Er zullen uitbraken blijven komen. We hebben veel eerstejaars die nog maar zestien of zeventien jaar zijn. Die zijn dan nog niet gevaccineerd.” „We móéten een plan B hebben”, zegt Nagel. „Dus testen, naast vaccineren. We zijn al te vaak door het virus ingehaald.”

