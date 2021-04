De ‘gouden eeuw’ van keizer Hadrianus

Tom Buijtendorp verstaat de kunst om kleine dingen te zien die anderen niet zien. Of waar ze achteloos hun schouders over hebben opgehaald. In het nieuwe boek van de klassieke archeoloog, De Gouden eeuw van de Romeinen in Nederland, kunnen die kleine dingen, een schijnbaar verkeerd gekopieerd getal bijvoorbeeld, zo maar een nieuwe betekenis krijgen. Niet alleen door Buijtendorps onbevangen en nieuwsgierige blik, maar ook door zijn zo langzamerhand fenomenale kennis van wat er zich in de Romeinse tijd in de lage landen heeft afgespeeld.

Dat begint al in het eerste hoofdstuk. Daarin laat hij zien dat de iconografie van één gouden munt, op gezag van keizer Hadrianus in het jaar 121 geslagen, meteen duidelijk maakt waar Hadrianus allemaal voor staat. Volgens Buijtendorp deed de keizer met die munt namelijk een belofte van voorspoed en welvaart voor Rome en zijn onderdanen. Een belofte die vervolgens gestalte kreeg in een reeks infrastructurele en maatschappelijke veranderingen die tot in de haarvaten van de toenmalige samenleving hebben doorgewerkt.

Buijtendorp schrijft: ‘Met de afbeelding op de keerzijde van dit gouden muntstuk (de godin Aeon, de personificatie van de tijdsgewrichten, met daaronder de tekst Sae(culum) Aur(eum) – een gouden eeuw, red.) kondigde hij een “gouden periode” aan die inderdaad werkelijkheid werd.’

Pronkvilla’s

In de rest van zijn boek laat Buijtendorp niet alleen zien hoe die ‘gouden eeuw’ er uitzag maar vooral wat de bewoners van de lage landen daarvan hebben gemerkt. Daarbij richt hij zich niet op de al zo vaak beschreven rijkdommen en pronkvilla’s van de Romeinse bovenklasse, maar op een aantal minder bekende thema’s die daaraan bijdroegen, zoals landinrichting, het wegenstelsel, de markten en de architectuur.’

Landinrichting leidde tot uitgebreide ontginningen en verkavelingen die zich vrijwel zeker nog in sommige bestaande afwateringsloten laten herkennen. Uit een bescheiden, slechts voor militaire doeleinden aangelegd, wegennet ontstond binnen enkele decennia een netwerk van hoofd- en secundaire wegen, die in de omgeving van de Romeinse castellae gegroeide burgerlijke centra met elkaar verbonden.

Over die wegen trokken vervolgens handelaren langs kleinere en grotere markten die daar werden gehouden. De grote (week)markten lagen, zo maakt Buijtendorp duidelijk, bij voorkeur twaalf Gallische mijlen van elkaar verwijderd, een dagreis. De marktkooplieden trokken via vaste schema’s langs deze markten. Hoe een dergelijk ‘marktschema’ rond Forum Hadriani (het huidige Voorburg) er uit kan hebben gezien geeft Buijtendijk weer op een kaartje.

Boerderijen

Grafieken, plattegronden en kaartjes gebruikt Buijtendorp trouwens veelvuldig in zijn boek. Vrijwel allemaal voegen die ook echt iets toe. Zo maakt zijn grafische weergave van de heersende windrichtingen in een klap duidelijk waarom de lokale bevolking bij de bouw van hun boerderijen daar rekening mee hield. Een gebruik dat keizer Hadrianus volgens Buijtendorp vrijwel zeker heeft geïnspireerd bij de bouw van Forum Hadriani.

Buijtendorp sluit in het laatste deel van zijn boek ook nog aan bij een onderzoek dat op dit moment plaatsvindt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar wordt namelijk de beroemde askist van Simpelveld, een unieke Romeinse sarcofaag die al sinds hij in 1930 werd opgegraven in het museum te zien is, grondig gerestaureerd en onderzocht.

Aan de binnenkant van de askist is niet alleen een afbeelding aangebracht van de overledene (een vrouw) die ligt op een rustbank. Langs de zijkanten worden in reliëf ook onderdelen van een Romeinse villa afgebeeld.

Buijtendorp, die de afbeeldingen in de kist zeer nauwkeurig heeft gemeten en ook de plattegrond van een villa die niet ver van de vindplaats van de kist is opgegraven, komt tot de conclusie dat de reliëfafbeeldingen in de kist zeer waarschijnlijk op schaal vervaardigde afbeeldingen (onderdelen) van deze villa zijn. En dat het deel dat het grootst is weergegeven en waar de vrouw vanaf haar ligbank naar kijkt, haar privé-badhuis betreft. In dit geval een constructie die was aangebouwd aan het hoofdgebouw. Buijtendorp kan die conclusie trekken dankzij zijn nauwkeurige blik.



Tom Buijtendorp: De Gouden eeuw van de Romeinen in de lage landen. Omniboek, 240 blz. € 22,50 De Gouden eeuw van de Romeinen in de lage landen. Omniboek, 240 blz. € 22,50 ●●●●●