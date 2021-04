Diplomatieke rel tussen Italië en Turkije na ‘sofagate’

De Italiaanse ambassadeur in Turkije is op het matje geroepen bij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. De minister wil dat de ambassadeur zich verantwoordt voor de uitspraken van de Italiaanse premier Mario Draghi donderdagavond. Draghi noemde de Turkse president Tayyip Erdogan tijdens een persmoment „een dictator”, nadat hij was gevraagd naar het veelbesproken ‘sofagate’-incident.

Dat incident vond dinsdag plaats, toen de Europese leiders Ursula von der Leyen en Charles Michel een ontmoeting hadden met Erdogan. Tijdens die ontmoeting bleek dat Erdogan slechts één stoel had laten klaarzetten, waarop Michel ging zitten. Von der Leyen moest vervolgens plaatsnemen op een bank aan de zijkant. Het incident zorgde voor woede in Brussel en ook de Italiaanse premier Draghi, voormalig president van de Europese Centrale Bank, deed donderdag een duit in het zakje.

„Ik heb veel medelijden met de vernedering die voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft moeten ondergaan”, zei hij tijdens een persconferentie volgens Politico. „Met deze - laten we ze noemen voor wat ze zijn - dictators, moet men eerlijk zijn in het uiten van standpunten en meningen”. Draghi voegde er verder aan toe dat de Turkse actie geen gepast gedrag was. Het is echter met name het woord „dictator” waarvoor de Italiaanse ambassadeur is ontboden, aldus de Turkse minister Cavusoglu.