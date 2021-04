De series van week 14: Snabba Cash, High Fidelity en Them

Snabba Cash

Deze hectische misdaadserie volgt een jonge zakenvrouw uit Stockholm die het probeert te maken in de techwereld. Omdat ze flink moet inversteren leent ze geld bij louche figuren uit de Zweedse onderwereld. Daarna loopt de zaak flink uit de hand. Losjes gebaseerd op de gelijknamige film. Netflix, 6 afleveringen.

High Fidelity

Deze romantische comedyserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Nick Hornby dat in 2000 al eens verfilmd werd. De hoofdpersoon is in deze moderne versie een vrouw, gespeeld door Zoë Kravitz. Rob is de eigenaar van Championship Vinyl, een platenzaak in Brookyln, New York. In de eerste aflevering behandelt ze haar meest memorable romantische mislukkingen. De serie heeft een uitstekende soundtrack. Disney+, 10 afleveringen.

Them

Een zwart gezin in het racistische Amerika van de jaren vijftig dat naar een volledig witte woonwijk verhuist. Verschillende soorten monsters proberen de familie te vernietigen. Amazon Prime, 10 afleveringen.

OnlyFans Uncovered

Een docuserie over OnlyFans. Het online platform is vooral bekend vanwege de pikante content. Gebruikers kunnen een abonnement nemen op hun favoriete ‘creators’. Hoe is het om jezelf bloot te geven? Videoland, 3 afleveringen.