CBS: overheidsuitgaven stegen in 2020 met 13 procent

De overheid gaf het afgelopen jaar 13 procent meer geld uit dan het jaar ervoor. Dat is goed voor 44 miljard euro, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het CBS deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar de overheidsuitgaven omtrent de coronacrisis. Die stijging is grotendeels te danken aan de coronacrisis.

Van de stijging komt 5 procentpunt door uitgekeerde vergoedingen voor vaste lasten en het doorbetalen van salarissen aan het bedrijfsleven, om ondernemingen de coronacrisis door te helpen. Ruim 4 procentpunt van de stijging van de overheidsuitgaven het afgelopen jaar is te verklaren uit andere subsidies, waaronder ook andere coronasteunmaatregelen, zoals de TOZO-regeling voor zelfstandigen.

Aan de steunpakketten voor loonkosten en vaste lasten van bedrijven gaf de overheid het afgelopen jaar zeker 17,6 miljard euro uit. Het grootste gedeelte van de loonkostenvergoeding (bij elkaar 15 miljard euro), ook bekend als de NOW-regelingen, ging naar de handelssector. Van de vergoedingen voor vaste lasten (2,6 miljard euro), de TOGS- en TVL-regelingen, ging het grootste deel naar horecabedrijven.

In Amsterdam werd relatief veel gebruik gemaakt van de vergoedingen van loonkosten en vaste lasten. Daar besteedde de overheid per werknemer gemiddeld 3.900 euro. Zeker 41 procent van de bedrijven maakte daar gebruik van één of meer steunmaatregelen. IJmond (2.500 euro per baan), Gooi en Vechtstreek (2.000 euro) en Zuidoost-Noord-Brabant (ook 2.000 euro) volgden na Amsterdam.