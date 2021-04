Bij Paul van Ostaijen dansen de letters van het papier

„Onmisbaar gelijk een kookboek”, schreef Paul van Ostaijen in 1921 uitdagend op het rode buikbandje rond de eerste uitgave van zijn Bezette Stad. Zijn vrienden waren lovend over de dichtbundel, waarin ritmische typografie en expressionistische poëzie elkaar op een vernieuwende manier vonden. Recensenten en het grotere publiek leken het werk minder onmisbaar te vinden: bij Van Ostaijens overlijden in 1928 – hij werd slechts 32 jaar oud – was de helft van de oplage van 540 exemplaren nog niet verkocht.

Zouden we nu, een eeuw later, nog eens de balans opmaken, dan valt die allicht eerder uit in het voordeel van Bezette Stad dan van een kookboek. „Boem paukeslag” uit het gedicht Music Hall 2 werd sindsdien een van de bekendste dichtregels uit de Nederlandse taal. De bundel kreeg een cruciale plek in de literatuurgeschiedenis, toont de expositie Boem Paukeslag. Bezette Stad 100!, sinds eind vorige maand in het Letterenhuis in Antwerpen te zien.

De compacte tentoonstelling brengt het modernistische werk vanuit verschillende invalshoeken tot leven. Beelden van de stad Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog tonen de kapotgeschoten stad die model stond voor die in de bundel. De dichter vluchtte aan het eind van de oorlog tijdelijk naar Berlijn omdat hij vreesde vastgezet te worden door de Belgen, onder andere voor belediging van een kardinaal. Geïnspireerd door de omgeving waarin hij terechtkwam, schreef hij daar Bezette Stad, lezen we terug in zijn geanimeerde correspondentie met nieuwe Duitse kunstenaarsvrienden en vrienden in thuisstad Antwerpen, die hem naast brieven ook cocaïne toezonden.

Lees ook: De hemel is één verdieping te hoog

Onmiskenbare invloed

De futuristen en dadaïsten met hun avant-gardistische typografie vond Van Ostaijen respectievelijk druktemakers en vormelijk te saai. In Bezette Stad probeert hij verder te gaan, door de typografie in harmonie te brengen met het gedicht. Maar het Letterenhuis plaatst Bezette Stad, nog meer dan in de literatuur-, ook in de kunstgeschiedenis. Film werd rond die tijd een massamedium en de moderne tango was populair in cafés. Bezette Stad 100! laat zien hoe ze, net als de kubistische kunststroming, een onmiskenbare invloed op Van Ostaijens werk uitoefenden. De opname waarin acteur Tom Van Bauwel stukken uit de bundel voorleest, maakt van de poëzie een bijna muzikaal werk.

Eerst proefdrukvel van de handschriftenpagina uit de bundel Bezette Stad. Foto Boem Paukeslag

Het absolute hoogtepunt van de tentoonstelling vormt het originele handschrift van de bundel, in Berlijn met de hand uitgetekend door Van Ostaijen, inclusief de bijzondere typografie met grote scheve letters, de bijna van het blad dansende woorden, zetaanwijzingen in potlood en een enkele vlek die de inkt heeft doen uitlopen. Het was al decennia onduidelijk waar het handschrift zich bevond. Vlak voor de start van het Paul van Ostaijenjaar – hij zou dit jaar ook 125 jaar zijn geworden – maakte Vlaanderen bekend deze ‘Heilige Graal van de Vlaamse literatuur’ te hebben aangekocht voor 725.000 euro. De vorige eigenaar wil anoniem blijven.

Kunstenaar Oscar Jespers zette het door Van Ostaijen opgestuurde handschrift in Antwerpen om in de gedrukte bundel zoals we die vandaag kennen. Via het handschrift en de erop volgende correspondentie tussen de twee, kan de bezoeker vanaf de eerste rij meekijken in het ontstaan van Bezette Stad als meer dan een dichtbundel: een beeldend kunstwerk.

‘Boem Paukeslag. Bezette Stad 100!’ loopt tot 27 juni en is te bezoeken na reservering via www.letterenhuis.be. Ter ere van het Paul van Ostaijenjaar worden onder meer ook wandelingen en voorstellingen georganiseerd.