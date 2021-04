Biden wil met nieuwe initiatieven vuurwapengeweld tegengaan

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een aantal nieuwe initiatieven gepresenteerd die het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten moeten beteugelen. Zo wil de regering de registratie van vuurwapens verbeteren en het gebruik van aanvalswapens terugdringen. Directe aanleiding zijn de recente massale schietpartijen in de Verenigde Staten.

In een toespraak in de Rose Garden voor het Witte Huis noemde de president vuurwapengeweld in de VS „een epidemie en een internationale schande”. Daarnaast wees hij erop dat het geweld de VS jaarlijks ongeveer 280 miljard dollar (omgerekend bijna 235 miljard euro) kost, zo zou blijken uit een rapport over traumabegeleiding en ziekenhuisrekeningen na schietpartijen.

Op basis van de initiatieven zal het ministerie van Justitie de komende tijd nieuwe wetten samenstellen. Of Biden deze wetten in stemming zal brengen in het Congres of als presidentieel decreet ondertekent is niet duidelijk. Over twee wetten, die ervoor zouden moeten zorgen dat de achtergrond en antecedenten van vuurwapenkopers strenger wordt gecontroleerd, moet momenteel nog gestemd worden in de Senaat. Daar is echter veel weerstand tegen strengere wapenwetten, die in sommige Amerikaanse kringen als een inbreuk op de grondrechten worden beschouwd.

Lees ook: Gaat de Amerikaanse tactiek van de ‘filibuster’ op de schop?

Beugels en spookpistolen

Een van de meest in het oog springende maatregelen is gericht op het gebruik van stabiliserende beugels voor pistolen. De beugels zorgen ervoor dat een schutter nauwkeuriger kan vuren en minder last heeft van terugslag. Volgens de afgekondigde maatregelen vallen zulke omgebouwde pistolen onder de categorie ‘geweren met een korte loop’, wat betekent dat mensen met zo’n beugel in huis een federale licentie nodig hebben. Bij de zware schietpartij in een supermarkt in Colorado eind maart, waarbij tien doden vielen, gebruikte de schutter zo’n beugel.

Daarnaast wil Biden een strengere controle op zogeheten spookpistolen, die mensen zelf, soms binnen dertig minuten, in elkaar kunnen zetten via online bestelde pakketten. Deze vuurwapens hebben geen serienummer en worden vaak gebruikt in het criminele circuit. De regering wil de verkoop van zulke kits aan banden leggen. Verder wil de Amerikaanse regering gaan interveniëren in buurten met veel vuurwapengeweld. Via opgestelde richtlijnen moeten staten wapens kunnen afnemen van mensen die een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen vormen.

Naar verwachting gaat Biden in de komende weken het voormalige congreslid Gabby Giffords, die werd neergeschoten in 2011 en sindsdien voor strengere wapenwetten is, aanstellen als directeur van het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, dat op federaal niveau wapenwetten handhaaft.