Aric Chen wordt algemeen en artistiek directeur Het Nieuwe Instituut

De Amerikaanse curator, docent en schrijver Aric Chen is benoemd tot de nieuwe algemeen en artistiek directeur van Het Nieuwe Instituut (HNI). Dat heeft het Rotterdamse museum voor architectuur, design en digitale cultuur donderdag op zijn site bekendgemaakt.

De 46-jarige Chen begint op 1 mei en volgt Guus Beumer op, de directeur die HNI sinds 2013 leidde. De in de Verenigde Staten geboren en getogen Chen woont op dit moment in Shanghai. Hij zal het instituut tot 1 september vanuit China leiden.

In het persbericht zegt Chen over zijn toekomstige werkgever: „Het Nieuwe Instituut is een jong instituut dat desondanks een lange geschiedenis kent; een verhaal dat ik al jaren bewonder.”

Judith van Kranendonk, voorzitter van de raad van toezicht van HNI, prijst Chen „om zijn uitgebreide kennis, ervaring en internationale reputatie op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur”. Bovendien, zegt zij, sluit Chens internationale en interculturele profiel goed aan bij de ambities van de instelling.

Chen heeft diverse museumtentoonstellingen samengesteld. Hij is universitair docent en oprichter-directeur van het Curatorial Lab van het College of Design & Innovation van Tongji University in Shanghai. Hij was betrokken bij de Peking Design Week bij de internationale kunstbeurs Design Miami, schreef het boek Brazil Modern (Monacelli, 2016) en publiceerde als journalist in diverse kranten en tijdschriften.

Het Nieuwe Instituut is in 2013 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform. Het instituut beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, en is onder meer verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending aan de Architectuurbiënnale van Venetië.