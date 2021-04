Het beestachtige bestaan op het Groninger platteland

Door de plotseling aangewakkerde storm over de Haagse achterkamertjespolitiek was ik vergeten dat de winnaar van de prijs voor het Beste Groninger Boek inmiddels bekend moest zijn. Ik zocht het uit en ontdekte dat die prijs, in de categorie fictie, inderdaad al was toegekend, aan Vincent Kortmann voor zijn roman De tussenzus.

Nu heb ik dat boek niet gelezen. Evenmin weet ik hoe het juryberaad in een Gronings achterkamertje is verlopen. Maar net zoals vorig jaar, toen Anjet Daanje de prijs won met haar schitterende roman De herinnerde soldaat, had ik ook nu een favoriet: Lammert Voos.

Twee jaar geleden las ik zijn autobiografische Malterfoske, een ruige novelle over het beestachtige bestaan van een paar generaties boeren en vissers op het Groninger platteland. Het is een verhaal over zelfmoord, verkrachting, incest, alcoholisme en mishandeling. Het grondsop van die primitieve agressie zag ik vorige week donderdag terug in de Tweede Kamer. Het fysieke geweld bleef er weliswaar uit, maar het ‘Et tu, Brute’ werd nog net niet door premier Rutte uitgesproken.

Eind 2020 verscheen de novelle Canisius, het al even mooi uitgegeven vervolg van Malterfoske. Opnieuw bevat het kort en vooral rauw proza, dat handelt over lompe, gewelddadige mensen, van wie de gemiddelde NRC-lezer zich niet kan voorstellen dat ze bestaan. Dit keer gaat het over Voos’ ‘foute’ oudoom Petrus Canisius, met wie het als kind al misging. Hij was een bastaard, ‘een product van verkrachting’, die zelfs niet door zijn halfblinde moeder werd gewenst.

Voos begint zijn novelle met een schets van zijn eigen met alcohol doordrenkte bestaan, dat omslaat als hij op een dag besluit om het gelogen levensverhaal van oom Petrus te ‘herschrijven’. Hij is de schaamte dan allang voorbij en schrijft over zijn familie wat menigeen het liefst verborgen zou willen houden. De wereld van Voos lijkt daardoor absurder dan de werkelijkheid. Terwijl die werkelijkheid vaak juist onbevattelijker is dan je in een dronken bui zou denken.

Zo meent Voos aanvankelijk dat oom Petrus dompteur in het Russisch Staatscircus is geweest en dat hij zijn arm heeft verloren aan zijn favoriete leeuw. Ook zou hij in Tarzanfilms met wilde dieren en Johnny Weismuller hebben gewerkt. Maar niets daarvan is waar. Wel vocht oom Petrus aan het Oostfront tegen de Russen. Niet als SS’er, maar als een voormalige dwangarbeider die aan het einde van de oorlog onvrijwillig in een strafbataljon van de Wehrmacht is beland. Terwijl hij, je kunt het zo gek niet verzinnen, van moederszijde ook nog eens een nazaat blijkt te zijn van de Joodse vleeshouwer Izaäk Abrahams Enema.

Overtuigend laat Voos zien hoe iemand vanaf zijn ongewenste geboorte nergens welkom is. Niet bij zijn familie, niet op zijn werk, zelfs niet in het Duitse leger. Overal en altijd is hij een verschoppeling. En het is allemaal het gevolg van het toeval. Daarom ook haalt hij Ivan Toergenjev aan, die schrijft: ‘Omstandigheden kenmerken ons; ze dwingen ons op de een of andere weg en dan straffen ze ons daarvoor.’

Waar België Jeroen Olyslaegers heeft met WIL, Duitsland Ulla Lenze met De drie levens van Josef Klein en Kroatië Slobodan Snajder met De reparatie van de wereld, is Voos in de Nederlandse literatuur een unieke stem als het om zo’n ‘onschuldige’ dader gaat. Alleen daarom al had ik hem die prijs gegund.