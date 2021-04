Watertrappelen voor aandacht

Het is een graad of vier, hagel en sneeuw wisselen elkaar af, en aan de Haagse Hofvijver staat een groep universitair docenten met snorkels en duikbrillen naar het water te kijken. Zo meteen moeten ze daar gaan watertrappelen. „Toen ik me hiervoor opgaf was het twintig graden”, zegt hoogleraar geschiedenis Annelien de Dijn, voor de gelegenheid gekleed in toga en gele flippers.

Met de actie Normaal Academisch Peil willen de docenten aandacht vragen voor het structurele overwerk aan universiteiten. Om de werkdruk te verlagen is jaarlijks 1,1 miljard euro extra nodig, berekende accountant PwC onlangs.

Een alarm loeit, De Dijn loopt met haar lotgenoten de vijver in. Ook Pieter Duisenberg, de voorzitter van universiteitskoepel VSNU, gaat in zijn grijze pak en Helly Hansen-zwemvest te water. De pers staat paraat aan de kant.

Aandacht trekken met je actie is geen eenvoudige klus. Meester-aandachttrekkers waren de afgelopen jaren de boeren, die met hun tractors het gesprek van de dag waren. De pogingen van WOinActie, dat sinds 2016 probeert de werkdruk op de agenda te zetten, steken hier tot nu toe tam bij af. Bij de opening van het academisch jaar fietsten docenten van de ene universiteit naar de andere – geen protest waar politici ’s nachts zwetend van wakker worden.

‘Ik ben heel vredelievend hoor, maar ik denk wel eens: zijn we niet te braaf?” zegt hoogleraar neerlandistiek Kees de Glopper. Hij slaat de zwempartij gade vanaf de kant, een snorkel en duikbril bungelen boven zijn toga. Laatst stelde hij aan collega’s voor eens wat schokkenders te proberen – de canon in de versnipperaar gooien, ofzo. Er was weinig animo. Academici houden niet van actievoeren, verklaart universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis Dirk van Miert, die even verderop de hagel trotseert. En ze houden ook niet van klagen. Zelf deed hij dat ook niet, totdat hij door het overwerken een hartaanval kreeg.

Het helpt niet dat ze voor het actievoeren amper tijd en budget hadden, zegt Ingrid Robeyns van WOinActie. Dat is anders nu de VSNU meedoet. Die schakelde campagnebureau BKB in, en dat is te merken. Over de centrale boodschap is goed nagedacht. Alles draait rond het thema ‘water aan de lippen’: niet alleen de duik, ook de mondkapjes met golfpatroon erop, en de gestroomlijnde verhalen voor de pers.

Zou het aandacht trekken dit keer gelukt zijn? Er is een onvoorziene tegenvaller: aan de overzijde van de Hofvijver hebben ze andere dingen aan hun hoofd. „De timing had niet slechter gekund”, zegt Kees de Glopper terwijl hij dramatisch naar het Torentje wijst. Ook Ingrid Robeyns noemt de timing ongunstig. Maar, zegt ze hoopvol: „Het regeerakkoord wordt niet deze week getekend.”

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.