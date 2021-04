‘Waarom is hij zo ontremd?’

Op de dag dat ze naar de verjaardag van Jaspers vader moesten, besloot Monique toch nog één keer vragen te stellen. Ze stonden in de keuken, bij de vaatwasser die zij weer eens had uitgeruimd, verder stak niemand hier in huis een vinger uit, en Monique vroeg of Jasper zelf niet vond dat hij te veel van haar vroeg.

Dit is het 27ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

„Waarom moet ik daar komen opdraven?”, vroeg ze. „Alsof er tussen jou en mij niets aan de hand is?”

Jasper begon aan een verhaal over hoe bijzonder het was dat zijn vader net op tijd een tweede prik had gekregen, een week voor zijn verjaardag, zodat ze na een jaar eindelijk weer veilig bij hem op bezoek konden. Wie wist hoeveel jaren zijn vader nog tegoed had, misschien was dit wel de laatste keer dat zijn verjaardag kon worden gevierd. Hij noemde hem Ralph, alsof het ging om een gezamenlijke huisvriend met wie ze allebei een identieke band hadden.

„Kom niet bij me over je vader”, zei Monique. „Dit gaat niet over hem. Jij hebt vieze dingen gedaan en nu vraag je ook nog van me dat ik daarheen ga, op mijn vrije zaterdagmiddag.”

Uiteindelijk was het Jasper gelukt om Monique mee te krijgen. Hij kreeg het niet cadeau. Na een jarenlange strijd had Jasper moeten beloven dat hij voortaan zittend zou plassen. En dat hij de komende weken vanuit huis zou werken in Almere. Alleen vandaag mocht hij nog even naar Amsterdam.

„Dank je dat ik naar de verjaardag van mijn eigen vader mag”, zei Jasper, achter het stuur van de auto.

Op de achterbank legde Ava aan Vince uit waarom haar aanwezigheid hier een groter offer was dan voor hem. „Hij is tenminste jouw echte opa, ik zie alleen een ouwe witte man.”

„Wat?”, vroeg Monique vanaf de bijrijderstoel voorin.

„Mijn vader is joods”, zei Jasper snel. „Dat is iets anders dan wit.”

„Jij kent die man al sinds je een kleuter bent.” Monique had haar hoofd omgedraaid naar de achterbank. „Praat niet zo over hem.”

„Interessant, dit.” Inmiddels keek Ava weer op haar telefoon. „Dus als ik zeg dat ik een ouwe witte man zie, vinden jullie dat beledigend?”

„Kom binnen”, riep Ralph, overdreven enthousiast. „Elsbeth heeft ook de tweede prik al gescoord.” Elsbeth, zijn vijftien jaar jongere vriendin, was 64.

Ze moesten allemaal op de bank zitten, voor de zekerheid hielden Ralph en Elsbeth nog wel afstand van het bezoek.

„Laat me even naar jullie kijken.” Ralph verbaasde zich over hoe groot de kinderen waren geworden. Hij wees naar de hoodie die Vince droeg, met daarop in grote rode letters het woord ‘chillings’. „Wat betekent dat?”

„Gewoon”, zei Vince. „Chillen. Viben.”

„Zoals wat jullie in het park doen?” Ralph maakte een vaag gebaar in de richting van het Vondelpark, een paar blokken verderop. „Met een paar duizend man? En daarna gezellig papa en mama aansteken met het virus? Of opa en oma.”

Vince zei dat hij ook níét had kunnen komen.

„En wat doen jullie verder in dat park?”, vroeg Ralph. „Achter de meiden aan?”

Nu begon Vince te lachen. Ava ook.

„Wat is er?”, vroeg Ralph. „Doen jullie dat niet meer?”

Vince gaf geen antwoord.

„Je bent toch al vijftien?” vroeg Ralph. „Ik dacht dat kinderen steeds jonger begonnen aan van dattum.”

„Waar heeft opa het over?”, vroeg Vince aan Jasper.

„Komt het door die Marokkaanse vriendjes van je?”, vroeg Ralph. „Al die preutsheid. Met de onderbroek aan douchen en zo. Of mag ik dat niet zeggen?”

„Je mag alles zeggen.” Jasper was opgestaan en wilde naar de keuken lopen. „Maar we kwamen hier voor je verjaardag, papa. Zullen we het gezellig houden?”

Ralph richtte zich tot Monique. „In de sixties kwamen wij in opstand tegen onze ouders. Wij wilden geen God, maar wel neuken. We wilden kunnen zeggen wat we wilden. En nu ben ík ouderwets geworden omdat ik vóór neuken ben en tégen God? Of moet ik hem Allah noemen?”

„Zal ik wat te drinken halen uit de keuken?” Jasper keek op zijn horloge. Het was half vijf. „Een fles wijn? Of waren jullie al begonnen?”

Ralph zei dat in de ijskast een fles witte Bourgogne stond die al open was. Die mocht Jasper pakken.

Jasper zocht in de keuken naar wijnglazen toen Monique binnenkwam.

„Waarom is hij zo ontremd?”, vroeg ze. „Nu hij het vaccin heeft gekregen is hij overmoedig geworden?”

In de keuken konden ze horen hoe Ralph in de woonkamer vroeg of er nog iets was dat hij wél mocht zeggen. En ze hoorden Ava iets terugzeggen over oude witte mannen die beter konden zwijgen.

„Dit gaat niet goed”, zei Monique. „Kom snel. Vergeet die glazen.”